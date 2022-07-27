上海部分ATM存取一體功能受限 銀行職員：疫情期間需消毒現金

內地傳媒報道，上海部分銀行自動櫃員機（ATM）的存取一體功能受限，同一部ATM只能存款或提款，雙向循環無法實現。有銀行工作人員解釋，疫情期間需要對現金進行消毒。

《每日經濟新聞》報道，招商銀行某網點有3部ATM可用，其中兩部門外貼著「僅存款」字樣，一部門外則貼著「僅取款」（下圖），該行解釋是「為落實現金消毒工作要求」。

報道指出，在浦發銀行、興業銀行的部分網點，也有類似情況，ATM機同樣是分開標明（只能）存款或（只能）取款。上述銀行的工作人員對此解釋也均是疫情期間需要對現金進行消毒。

有銀行工作人員表示，銀行是委託第三方公司，一個星期來兩次，把存進去的錢拿去消毒，消完毒後再過來放到取款機。至於能否滿足市民日常存取款的需求，上述人士表示，「應該夠，我們這個（ATM）機器裡面每一次放大概是80萬元（人民幣，下同）。」按照ATM取款每卡每日最高限額2萬元，機器內的現金存放量可以滿足周邊居民的日常取款需求。

據報道，疫情以來，現金消毒成為銀行日常的重點工作之一。人民銀行上海總部此前也印發通知，並多次召開視像會議，要求全市商業銀行切實做好疫情防控期間現金消毒工作。據了解，銀行機構消毒現金，通常以紫外線消毒、電子束輻照、專用消毒劑、高溫乾熱消毒等方式。

人工加鈔、取鈔 若維護不及時市民存取款難

另外，上觀新聞報道，為阻斷病毒通過現金傳播，上海多家銀行關閉ATM機存取一體功能，改為僅能存錢或取錢的單一功能，雙向循環無法實現，加鈔、取鈔便要完全依靠人工，因維護不及時造成市民無法正常存取款的情況時有發生。

有業內人士表示，ATM機正常存取一體運轉下，現金可在機器裡流轉，定期有押運車維護，基本不用操心。現在加鈔、取鈔都只能由同事自己來，而ATM機內鈔箱大小有限，維護一時跟不上，取空了或存滿了的情況就會發生，有些網點就把存款完全轉移至人工櫃枱，節約人力。

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責任編輯：林佩怡

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