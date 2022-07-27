上海一醫院補貼8千元 招募老年新冠康復者接種疫苗 

網傳上海同濟大學附屬東方醫院（下稱：上海東方醫院），招募有新冠感染史並接種過疫苗的60-80周歲老年人，進行加強疫苗接種，補貼額度高達8000元（人民幣，下同），折合約港幣9302。該院隨後證實相關消息。

據第一財經報道，上海東方醫院負責疫苗試驗項目咨詢的一位相關人員表示，這是該院進行的一項臨床試驗。招募的志願者需於1962年7月之前出生；有新冠病毒感染史，出院出艙時間不能少於七天；接種過兩劑或者三劑滅活疫苗，並且最後一針接種需要超過六個月。此外，還需要對老年人的基礎疾病進行評估，例如高血壓、糖尿病、冠心病等，以及過敏史。

「滿足上述條件的人，經篩查合格後入組，採用試驗組和對照組隨機分配的方式進行臨床」，該咨詢人員表示，「試驗組使用的是斯微生物的mRNA疫苗進行加強，對照組使用一針滅活疫苗加強，隨訪3個月。」

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另據介紹，8000元為稅前補貼，分四次發放，在完成加強劑接種後發放2000元，在3個月期間的隨訪抽血後，再陸續發放剩餘部分。咨詢人員說：「不是打完疫苗就結束了，還必須要保證到院6次左右，在疫苗接種後第7天、第14天、第28天和第60天的隨訪中按時到院抽血，抽血總量在350至400毫升。」

針對臨床試驗的風險問題，上述人員表示，參與試驗的入組人員需要到院簽署一份知情同意書，屆時醫生會就相關的風險及不良事件如何處理予以告知。

不過，院方未透露整個臨床試驗總共招募多少受試者，但稱臨床試驗自6月開啟以來，已經進行一半，並仍在招募受試者。

責任編輯：易燕丹

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