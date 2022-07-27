習近平︰中國未來五年發展至關重要 要抓住解決不平衡的發展問題

國家主席習近平今日表示，二十大要對全面建成社會主義現代化強國兩步走戰略安排進行宏觀展望，重點部署未來5年的戰略任務和重大舉措。要緊緊抓住解決不平衡不充分的發展問題，着力在補短板、強弱項、固底板、揚優勢上下功夫，研究提出解決問題的新思路、新舉措。

新華社報道，習近平在省部級主要領導幹部專題研討會上的講話稱，黨面臨的執政考驗、改革開放考驗、市場經濟考驗、外部環境考驗將長期存在，精神懈怠危險、能力不足危險、脫離群眾危險、消極腐敗危險將長期存在，全面從嚴治黨永遠在路上，黨的自我革命永遠在路上。

他說，「10年來，我們遭遇的風險挑戰風高浪急，有時甚至是驚濤駭浪，各種風險挑戰接踵而至，其複雜性嚴峻性前所未有。」

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習近平指出，黨的十九大對全面建成社會主義現代化強國作出了戰略部署，總的戰略安排是分兩步走︰從2020年到2035年基本實現社會主義現代化；從2035年到本世紀中葉把我國建成富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化強國。

「未來5年是全面建設社會主義現代化國家開局起步的關鍵時期，搞好這5年的發展對於實現第二個百年奮鬥目標至關重要。」他稱。

他提到，當前世界百年未有之大變局加速演進，中國發展面臨新的戰略機遇、新的戰略任務、新的戰略階段、新的戰略要求、新的戰略環境，需要應對的風險和挑戰、需要解決的矛盾和問題比以往更加錯綜複雜。

他強調，即將召開的黨的二十大，是在進入全面建設社會主義現代化國家新徵程的關鍵時刻召開的一次十分重要的大會，將科學謀劃未來5年乃至更長時期黨和國家事業發展的目標任務和大政方針。

責任編輯：李冰琪