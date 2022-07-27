繞過馬六甲海峽 中緬油氣管道輸送原油超5000萬噸

使中國進口中東原油不必再經馬六甲海峽的中緬油氣管道，至今已累計向中國輸送天然氣356.7億標方，原油5135.99萬噸。

據中新網報道，中緬天然氣管道起於緬甸西海岸的皎漂港，原油管道起於皎漂港東南方的馬德島。油、氣管道並行鋪設，經緬甸若開邦、馬圭省、曼德勒省和撣邦約770公里後，從雲南省瑞麗市入境中國。原油管道在中國經650公里到達昆明安寧，天然氣管道繼續南下到達廣西貴港，中國國內段全長1727公里。

2013年7月，中緬天然氣管道正式投運，2017年6月，中緬原油管道全線投產成功。「中緬油氣管道貫通後，油氣資源無需繞行馬六甲海峽抵達中國沿海地區，可直接從緬甸皎漂港通過油氣管道抵達中國腹地。」德宏輸油氣分公司管道保護崗王聰介紹，這為西南區域經濟發展提供了工業「血液」，緬甸沿線地區也因此受益，加深了中緬兩國的能源合作。

作為德宏輸油氣分公司是中緬油氣管道的首個運營單位，報道引述作業區工作人員稱，德宏輸油氣分公司瑞麗作業區管轄着瑞麗輸油氣站和芒市輸油氣站兩座站場和8座閥室。瑞麗輸油氣站是中緬管道國門第一站，為油氣合建站，位於瑞麗市弄島鎮，距離國境線僅2.5公里，肩負着油氣進口貿易計量交接、油氣輸送和運營管理的任務。

作為中緬油氣管道的首個運營單位，德宏輸油氣分公司自投產以來，平穩完成了各項任務。截至2022年7月25日，已安全輸送天然氣356.7億標方，原油5135.99萬噸，向瑞麗市分輸天然氣1516.8萬標方，拉動地方600餘名勞動力就業。

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中緬油氣管道 正式開工建設

責任編輯：袁瑋婧