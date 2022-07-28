第一財經研究院昨日發表「2022中國宏觀經濟半年報」指出，下半年中國經濟恢復將面對多重挑戰，包括疫情對經濟的負面影響、房地產行業多起風險事件，以及青年失業率高漲。

這份半年報指出，疫情、房地產風險事件、青年失業率是中國經濟復甦三大不穩定因素。美國聯準會（Fed） 加息引發經濟衰退質疑，將對全球經濟產生負面影響，中國在經濟復甦道路上步履維艱。

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報告提到，疫情對經濟負面影響暫不會消失，居民消費與企業投資都會受到一定制約；房地產業多起風險事件打擊居民購房信心，不利於內地房地產市場的良性發展；青年失業率高是社會的不穩定因素，若對未來預期收入信心不足，將影響中國國內的消費需求。

研究稱，年內疫情將持續對經濟形成擾動，對居民的未來收入預期形成衝擊；針對房屋貸款的信貸政策近期有所放寬，但其對居民購房需求的刺激效果仍需要時間的驗證。此外，目前內地樓市發生的風險事件也會影響居民部門對未來房地產市場的信心，對房地產需求將變得更為謹慎。

▲ 內媒研報下半年經濟復甦3大挑戰：疫情房地產失業率

下半年政策建議：加大消費刺激力度等

報告建議，諸如對疫情低風險地區，有針對性地放鬆核酸常態化檢測以及嚴格的封控措施。例如，在低風險地區，可試行放鬆常態化核酸檢測的時限，同時，加強疫苗的研發和接種、加強公共醫療體系建設。

還建議擴大消費刺激政策，例如對推出購物優惠活動商家稅收減免、鼓勵金融機構推出消費信貸優惠等，也可在試點城市向特定家庭和小微企業發放數位人民幣。例如上海，恰好也是數位人民幣的試點城市，可考慮向特定家庭和小微企業發放數位人民幣，直接進行現金補貼。

在化解房地產市場風險部分，報告建議，「保交樓」應是房地產市場健康有序發展的第一要務，針對一些地方出現的亂象，建議成立房地產專項紓困基金，實行監管權力。

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責任編輯：李冰琪