▲ 俄羅斯退出國際太空站 卻因這事上不了中國太空站？

俄羅斯與美國關係持續惡化，表示會在2024年後退出國際太空站項目。國際太空站由俄美共同擔旗，歐盟、日本、加拿大等其他成員只是淺度參與，項目少了俄羅斯或難以為繼，並足讓沒有計劃另建太空站的美國擔憂。然而，俄羅斯一旦真的退出國際太空站，亦會面臨另一些重大問題，而即使與中國合作，俄羅斯要參建中國天宮太空站，也存在一項重要技術障礙。

先回答俄羅斯有否自建太空站技術的問題。有。前蘇聯在80年代就造出和平號太空站，是世上首個在軌建造的多艙段組合式太空站。美國在蘇聯解體後則以財力優勢與俄羅斯合作，建造了國際太空站。

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但俄羅斯自建太空站的問題是，有技術沒資金。建造和營運太空站成本不菲，這也是俄羅斯當年選擇與美國合作的原因，但俄羅斯目前遭受猛烈制裁，經濟承受龐大壓力，難以想像接下來可以自行從頭經營另一個太空站。

那麼俄羅斯退出國際太空站後，可否成為中國太空站項目夥伴？

中國太空站一直計劃對外開放合作，17國的科學實驗項目已獲批，將來會帶上天宮太空站。歐盟亦早已安排航天員學習中文和赴華訓練，準備將來登上天宮。俄羅斯如果有意，當然也可以。

不過，俄羅斯要是想按照國際太空站共同建造合作模式，發射艙段加入中國太空站，那就存在一項技術障礙。

國際太空站軌道高約420公里，中國太空站高約390公里，兩者差不多。

但講到軌道傾角，兩者則有很大差別。國際太空站軌道傾角為51.64度，中國太空站則是41.58度。

這個傾角是太空站軌道與地球之間的角度，同時也代表地球南北緯相等度數之間地區，是太空站的飛越範圍。

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換句話說，國際太空站會在南北緯約51度之間活動，這覆蓋了美國本土48州、俄羅斯在哈薩克租用的拜科努爾航天發射場（北緯45度）。中國太空站則會在南北緯約41度之間活動，覆蓋了中國全部航天發射場。

相差10度意味著，從俄羅斯航天發射場出發，並不適合前往中國太空站，因為要消耗更多燃料、實施更複雜的軌道變換方能到達。就算技術上真的做得到也不經濟，要中國太空站改變軌道傾角亦不現實。

哈薩克拜科努爾已是俄方緯度最低的發射場，俄羅斯本土的發射場緯度更高，更不適合前往中國太空站。

有趣的是，中國太空站的41.58度，覆蓋了美國佛羅里達州的發射場（北緯28度）、歐盟在南美法屬圭亞那的發射場（北緯5度）、日本九州的發射場（北緯30度）、南韓的羅老發射場（北緯34度），甚至新西蘭北島的發射場（南緯39度）。

儘管目前只有中美俄掌握載人航天技術，但上述國家理論上都可從本地發射火箭前往中國空間站，就是俄羅斯偏偏不行。

因此，俄羅斯是否真的會退出國際太空站？事情也許沒有這麼簡單。而且，俄方其實亦已就此放風多次，但國際太空站上，俄羅斯和西方航天員至今仍一起工作生活。

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責任編輯：連兆鋒