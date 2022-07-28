中美科技戰新階段 美參院放行2800億美元芯片法案

美國參議院正式批准價值2800億美元的芯片法案，預計在眾議院也會獲得放行，最快下周交拜登簽署成法。該法案被視為美國與中國競爭、主導科技戰的關鍵，其除了向在美國設廠的芯片生產商提供補貼，同時限制它們在中國投資。北京多次狠批該法案是 濫用國家力量搞脅迫外交，企圖割裂全球市場。

新通過的《晶片與科學法案》（Chips and Science Act）將注資美國本土半導體行業，其中527億美元用於芯片製造設施建設和擴建以及其他項目的直接補助，240億美元為稅收優惠及其他規定。法案還授權5年內撥款1700億美元用於促進美國的科學研究，藉以更有利於與中國競爭。

法案還設有重要條款，獲得上述 補貼的芯片企業，未來10年內不可在中國興建或擴大先進芯片生產線。幾乎所有最頂級芯片企業，都已表明有意爭取補貼。

總統拜登、商務部長雷蒙多等近期多次為法案進行遊說，並強調那是與中國競爭的關鍵環節，美國芯片必需減少依賴中國。參議院民主黨領袖舒默投票前表示，中國和德國等國大舉投資的情況下，如果美國坐視不理，將影響自身經濟主導地位和國家安全，也會令本土工人吃虧。

中國外交部多次就該法案表示反對，指 全球芯片產業鏈的形成和發展是市場規律的結果，美方一再濫用國家力量，將科技和經貿問題政治化、工具化、武器化，大搞脅迫外交，試圖人為推動產業轉移、脫鉤，破壞國際貿易規則。在全球經濟深度交融的背景下，這種行徑最終必將失敗而告終。