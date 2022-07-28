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美參院放行2800億美元芯片法案 京批限制中美正常科技合作（第二版）

國情動向 16:40 2022/07/28

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美國參議院正式批准價值2800億美元的芯片法案，預計在眾議院也會獲得放行，最快下周交拜登簽署成法。該法案被視為美國與中國競爭、主導科技戰的關鍵，其除了向在美國設廠的芯片生產商提供補貼，同時限制它們在中國投資。

（新增中國外交部回應）

在北京，外交部發言人趙立堅表示，中方注意到有關報導，所謂「芯片和科學法案」宣稱旨在提升美國科技和芯片業競爭力，但該法案包含一些限制中美正常科技合作的條款，中方對此表示堅決反對。

趙立堅說，美國如何發展自己是美國自己的事，但不應為中美正常的科技人文交流合作設置障礙，更不應該剝奪和損害中方正當的發展權益。中美科技合作有利於雙方共同利益和人類共同進步，搞限制脫鉤，只會損人害己。同時，中國堅持把國家和民族發展放在自己力量的基點上，任何限制打壓都阻擋不了中國科技發展和產業進步的步伐。

新通過的《芯片與科學法案》（Chips and Science Act）將注資美國本土半導體行業，其中527億美元用於芯片製造設施建設和擴建以及其他項目的直接補助，240億美元為稅收優惠及其他規定。法案還授權5年內撥款1700億美元用於促進美國的科學研究，藉以更有利於與中國競爭。

法案還設有重要條款，獲得上述補貼的芯片企業，未來10年內不可在中國興建或擴大先進芯片生產線。幾乎所有最頂級芯片企業，都已表明有意爭取補貼。

總統拜登、商務部長雷蒙多等近期多次為法案進行遊說，並強調那是與中國競爭的關鍵環節，美國芯片必需減少依賴中國。參議院民主黨領袖舒默投票前表示，中國和德國等國大舉投資的情況下，如果美國坐視不理，將影響自身經濟主導地位和國家安全，也會令本土工人吃虧。

責任編輯：陳建錫

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