秦剛：若有人試圖分裂台灣 中國軍隊必採取堅決措施

中國駐美大使秦剛指，如果有人試圖把台灣從中國分裂出去，執意挑戰中方底線，中國軍隊必將採取堅決有力措施，堅定捍衛國家主權和領土完整。

秦剛26日在華盛頓出席解放軍建軍95周年慶祝活動時指，台灣問題一直是中美關係中最重要、最敏感的核心問題。中屴珍視台海和平穩定，願盡最大努力實現國家和平統一。但「台獨」分裂勢力及其活動對台海和平穩定構成最大威脅。如果有人試圖分裂台灣，中國軍隊必將堅定捍衛國家主權和領土完整。

保持兩軍關係穩定對中美關係至關重要，4月以來兩軍高層3次通話與會晤，為下步交往奠定基礎，希望雙方加強溝通，增進軍事互信，管控風險危機。

秦剛又指，中美關係再次走到新的十字路口，要共同探索不同社會制度、不同發展道路、不同歷史文明的兩個大國的和平共處之道。國家主席習近平主席和美國總統拜登已一致同意，中美雙方應相互尊重，和平共處，加強溝通，以建設性方式管控分歧，防止衝突，增進合作，推動中美關係重回健康發展軌道。

他又強調中國堅定走和平發展道路，奉行防禦性國防政策，中國自建國以來從未主動挑起任何一場戰爭和衝突，沒有侵佔過別國一寸土地。

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責任編輯：陳建錫