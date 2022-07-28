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美聯儲再加息 分析指人行淡定應對仍有寬鬆空間

經濟脈搏 12:48 2022/07/28

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美聯儲於28日凌晨宣布加息75基點，以對抗高通膨。分析人士指，根據過往經驗，美聯儲加息後中國人民銀行（人行）仍傾向「淡定」，中國貨幣政策保持穩健，仍有寬鬆空間。

中新經緯今日報道，多國央行加息以應對高通膨，中國人行下一步的貨幣操作備受關注，從過往經驗來看，美聯儲加息後，人民銀行大多「淡定」應對。

美聯儲再加息75個基點

報道引述多名機構分析師意見直指，中國通膨問題較其他主要國家來得小，貨幣政策操作關注的是內在需求。

美聯儲收緊政策 下半年人幣匯率怎麼走？外管局指將保持穩定

中國美債持倉12年來首次跌破1萬億美元 分析這樣看

植信投資研究院研究員董澄溪認為，相較於日本、歐盟，中國對於能源進口依賴性較小，受到輸入性通貨膨脹的影響相對較低，消費者價格更為穩定，貨幣政策操作更關注經濟發展的內在需求。

董澄溪說，目前除了日本以外，世界主要央行都跟隨美聯儲收緊貨幣政策；中國貨幣政策依然穩健，仍有寬鬆空間，經濟預期邊際好轉，對人民幣資產會起支撐作用。

美聯儲再加息 分析指人行淡定應對仍有寬鬆空

A股仍有較強支撐

中國銀行研究院高級研究員王有鑫表示，人行可能會繼續採取相機抉擇、靈活操作的模式，以便可更好地平抑和對沖市場波動。

股市方面，浙江大學國際聯合商學院數字經濟與金融創新研究中心聯席主任、研究員盤和林早前受訪指出，美聯儲進入緊縮周期，對於大部分風險資產來說，估值水平都會下行。由於中國新冠疫情獲得階段性控制，主要城市經濟正在復甦，配合穩經濟政策，A股仍有較強支撐。

他強調，在全球風險資產估值下滑的情況下，A股估值可能保持穩定；但是大幅度上漲的可能性也不高。

責任編輯：李冰琪

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