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暑期上海旅遊回暖 本地遊市場有望恢復至去年同期一半

社會熱點 13:50 2022/07/28

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暑假即將過半，今年上海旅遊市場正逐步恢復往日的熱度。中國主題公園研究院院長林煥傑預計，今年上海本地遊市場將有望恢復到去年同期的50%左右。

據21世紀經濟報道，「去哪兒」大數據顯示，今年7月以來，上海在全國熱門目的地城市的排名已經從40名晉升至20名，在全國酒店熱門預訂城市中也恢復至第10位。7月1日至25日，上海酒店的預訂量比上個月同期增長90%。7月1日至26日，到達上海的機票預訂量比上個月同期增長360%。

另據途家民宿數據顯示，7月1日至24日期間，上海民宿預訂比6月同期增長近八成，民宿接待人數按月增長超一倍。其中上海迪士尼度假區、崇明島、青浦朱家角、滴水湖臨港地區的民宿預訂量按月均超過1.5倍。

疫情封控衝擊 上海第二季GDP按年跌13.7%

兩部門聯合發文支持文旅行業恢復發展 A股旅遊板塊升

報導指，上海除在政策方面大力紓困扶持旅遊行業外，文旅企業的自我創新探索也是市場恢復的關鍵。其中，落戶於上海海昌海洋公園的全球首個「奧特曼主題娛樂區」，於7月24日開啟試運營。

林煥傑表示，國際IP落地上海，對上海旅遊市場有著重要的提振意義，其充分說明目前上海文旅市場正加快探索產品創新，以增強旅遊市場的吸引力。在疫情防控進入穩定期，上海作為國際大都市又增加一個火爆的文化IP，會吸引一批相當年齡段的遊客進行關注與前來體驗。

不過，當前上海疫情仍有零星散發，對疫情後上海文旅市場的快速恢復仍然造成一定的現實阻礙。

林煥傑指出，儘管目前上海旅遊市場恢復趨勢向好，但也要認識到疫情的變化始終是市場面臨的最大挑戰因素。從整個長三角地區來看，目前仍有一些地方對上海疫情的防範意識比較謹慎，在一定程度上影響周邊遊客的上海出遊玩計劃。

責任編輯：易燕丹

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