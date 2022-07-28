▲ 佩洛西如果訪台 美軍會怎部署？中方會怎反制？

美國眾議院議長佩洛西有意訪問台灣，挑戰一個中國原則，中方多番發出嚴厲警告，並稱「嚴陣以待」，中美有就台海步步邁向軍事對峙之勢。美國拜登政府據報正在勸說佩洛西不要成行，但另一方面也正在制定軍事計劃，必要時為佩洛西護航，而列根號航母正在南海向東北方向機動。假如佩洛西真的前往台灣，中美兩軍發生意外的機會不容小覷。

眾議院議長是美國副總統之後，美國總統第二順位繼承人。內地觀察者網文章指，美國軍方有責任確保佩洛西安全，研究護航事宜是職責，但這不等於不反對；拜登被問及時，用軍方認為佩洛西訪台不是好主意託詞，應該準確反映美軍方立場。

護航戰機哪裏起飛？

美軍若安排戰鬥機要為佩洛西護航，技術上有三個可能。一是從日本沖繩嘉手納空軍基地起飛；二是從關島起飛；三是從航母起飛。

文章稱，不管美日關係如何鐵，主動涉入甚至挑起台海戰爭並不符合日本利益。嘉手納是美軍基地，但日本難逃關係。這也不是「日本有事、美國保衛」的《美日安保條約》的傳統理解。美媒提及「亞洲盟國」對佩洛西可能訪台表示關切，估計就是日本。

至於關島，則離台灣太遠，需要加油機才能保證戰鬥機在台海有足夠的留空時間，而且動靜太大，早早就間接提醒中國，佩洛西的飛機快到了，在行動保密和作戰上有各種不妥。

因此從航母起飛戰鬥機護航比較理想，這既沒有盟國的政治牽絆，又能在所需位置較長時間部署，反應時間也要快得多。

中美會否擦槍走火？

但美軍調動航母過來也有風險。面對中國大陸，美軍一艘航母作用有限，萬一對峙升級，解放軍大規模出動戰鬥機，一艘航母根本頂不住，這時就進退維谷了。硬頂是肉包子打狗，脫逃則影響不可接受，再增調航母在時間上更加來不及，從嘉手納或者關島增援則回到前面一樣的問題。

另一方面，美軍戰鬥機若只在公海上護航佩洛西，法理上還說得過去，但一旦進入台灣空域，問題就大了。

佩洛西有可能乘坐軍用運輸機赴台，如果說中方對非武裝美軍運輸機還不至於採取激烈行動，那麼美軍戰鬥機飛入台灣空域就是完全不同的問題。台灣是中國的一部分，理論上，解放軍戰鬥機以攔截外國戰鬥機武裝入侵的名義，直接開火都是可能的。

但在高度對峙下，佩洛西座機進入台灣空域後，如果沒有護航又是不可思議的。美軍戰鬥機與台軍戰鬥機在12海里線或者某一地方交接，在技術上是可能的。但在高度對峙下，美軍、台軍、解放軍戰鬥機近距離交織在一起，一切皆有可能，簡直就是對擦槍走火的直接邀請。

攔截以外有何選項？

文章指，中國是否會出動戰鬥機攔截，誰也無法預測。這是選項，但不是唯一選項。

在技術上，攔截完全做得到，解放軍戰鬥機具有足夠的航程和武器射程。在台海周邊接連舉行軍事演習，戰鬥機在空中持續巡邏，佩洛西要強行闖關，驅返、迫降、直接擊落都是選擇。

直接擊落美國眾議院議長當然是戰爭行動，但美國眾議院議長公然侵犯中國主權，等同於不宣而戰。用戰爭行動回擊戰爭行動，無可非議。

間接的選項是奪占東引島、東沙群島、太平島等。這些島各有重要戰略價值，對未來武力統一的戰鬥有重大作用，借機奪下，好處多多，但影響較為間接。如果引起西方反彈，不排除中國的反反彈，直接對台島實行某種禁飛區、禁航區。

拜登支持還是反對？

另外，拜登到底是勸阻還是暗中支持，也不好說。一方面，中期大選若國會變色為共和黨多數的話，拜登的政治生命就要上呼吸機。另一方面，要是拜登時代的美國挑起美中戰爭，他更是歷史的罪人。這對他而言，是兩難選題。

美國自己也正處於最糟糕的戰前狀態：通脹高企，增長停滯，很有可能在升息控制通脹時，還沒有升到多高的利息，經濟就直接跌入通縮，屆時降息刺激經濟的空間都沒有。戰時經濟可能是壓垮美國的最後一塊磨盤。

在軍事上，美軍在台海早已沒有優勢，在西太平洋的優勢也在迅速流失。美軍不僅在反恐之後轉向大國競爭的轉型重建中，還面臨嚴重的主戰裝備老化的問題，在高超音速、戰區導彈等關鍵力量方面，索性落後於中國了。美國軍工連烏克蘭這樣的「前天的戰爭」需求都應付得吃力，與中國開戰是不可承受之重。

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責任編輯：連兆鋒