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天津現刺激性氣味吸入後又澀又癢 官方：投彈訓練產生

社會熱點 15:22 2022/07/28

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網傳今日上午，在天津市濱海新區聞到了刺激性氣味。據「濱海發布」消息，刺激性氣體是附近區域武警部隊例行組織實彈投擲訓練（訓練已於10:30結束），加之氣壓較低擴散條件不利導致，其產生的氣味對人身體沒有傷害。

氣體吸入後不舒服

據內媒極目新聞報道，網傳信息顯示，今日上午9時許，在天津市濱海新區中關村科技園內，有網友稱聞到了刺激性氣味，「喉嚨不舒服，嗓子疼。」有當地小區已發布通知，告知業主關緊門窗。

天津現刺激性氣體

中關村科技園物業工作人員表示，物業接到園區業主反映稱園區內有刺激性氣味，隨後，他們在物業公司內也能聞到明顯的氣味。

「我們開著空調關緊門窗也能聞到。」上述工作人員稱，目前他們已向業主下發通知，提醒大家佩戴口罩、關緊門窗。

民眾反映氣體吸入後喉嚨又澀又癢

有傳氣體是實驗室爆炸流出 官方指對人體無害

之後，有網傳消息稱，上述氣味系凱萊英天津濱海區實驗室爆炸流出。對此凱萊英方面回應稱，28日上午9至10時組織廠區全體員工有序撤離，是公司廠區受外部傳來的不明刺激氣體影響，網傳實驗室爆炸系謠言。

天津市生態環境局工作人員指出，目前在中關村科技園附近暫未發現有企業存在氣體洩漏的情況，「不要相信朋友圈的謠言，一切以官方通報為準。」上述工作人員表示，氣體來源正在進一步排查之中。至於不明氣體是否會對人體造成影響，暫時不能下定論。

當日中午12時48分，「濱海發布」發布官方通報，今天上午接到濱海新區北塘附近居民反映，有刺激性氣味。經了解，系附近區域武警部隊例行組織實彈投擲訓練（訓練已於10:30結束），加之氣壓較低擴散條件不利導致，其產生的氣味對人身體沒有傷害。

官方通報

責任編輯：李冰琪

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