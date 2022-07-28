石家莊一地為防傳染病擬禁養狗三年惹議 官方：文件已取消

河北石家莊井陘礦區政府日前發佈文件，稱為預防和控制黑熱病的發生和流行，要求市民三年內不得養狗，同時要捕殺全域、鄉、村流浪狗。消息一出引發當地民眾不滿，建議預防不應一刀切。井陘礦區農業農村局辦公室工作人員回應稱，該文件已暫停。

上游新聞報導，石家莊井陘礦區政府於6月28日發佈《關於印發〈井陘礦區黑熱病防控工作方案〉的通知》，提到要全面捕殺流浪犬，加強常態化巡查。

擅自飼養將予以捕殺

另外，附件中表明，當局決定在全區範圍開展「禁養犬三年」攻堅行動。在2022年8月1日至2025年7月31日期間，井陘礦區行政區域均列為禁養區，違反規定擅自飼養的犬隻，一經發現，予以捕殺。另規定家養犬隻要進行集中檢測，結果為陰性的由犬主通過寄養、買賣等方式進行處置；檢測結果為陽性的，第一時間撲殺。

事件引發熱議，有網民表示，不能選擇一刀切又殘忍的處理方式，希望發預防藥，有病的隔離治病，不要隨便捕殺家養狗和流浪狗。也有當地網民留言，指目前還沒看到採取措施。

官方：石家莊市曾是黑熱病流行地區

對此，石家莊市長熱線工作人員回覆稱，石家莊市歷史上曾是黑熱病流行地區。而自2019年以來，市內出現感染病例，特別是今年3月，井陘礦區發現1宗感染病例，臨近周邊多地也有發現，呈散發擴大態勢，防控形勢異常嚴峻。

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澎湃新聞引述井陘礦區農業農村局辦公室一名工作人員表示，目前相關文件已暫停，「昨（27日）晚接到通知，禁養犬這個事取消了」。該工作人員還稱，詳細情況需咨詢該局動檢科。

公開資料顯示，黑熱病是杜氏利什曼原蟲（黑熱病原蟲）所引起的慢性地方性傳染病。傳染源是患者和病犬（癩皮狗），通過白蛉傳播。患者會出現不規則發燒、貧血及營養不良等臨床表現。

責任編輯：易燕丹

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