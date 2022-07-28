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山村《二舅》正能量內地爆紅 作者：討厭將苦難升華（有片）

社會熱點 16:21 2022/07/28

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近日，一個名為《回村三天，二舅治好了我的精神內耗》的影片在內地爆紅，影片講述者通過文學性的旁白與畫面，記錄了二舅殘而不廢、苦難而飽滿的一生。

作者在影片中說道，學業優秀、被稱為天才少年的二舅，初中時因赤腳醫生誤診，左腿落下殘疾。二舅不願再回學校，躺床上瘋狂看了一年醫書，又在天井呆坐觀察天空。在消沉過後，他最終用3天時間「看」懂木匠工藝，自此做起木匠。

多才多藝，頗受村民尊重的二舅沒有結婚，反而收養了女孩寧寧。2012年女兒結婚，他掏光了半輩子賺的十幾萬元積蓄，為寧寧付了房子首付。好幾年前，二舅每次開三輪車出門工作都會帶着八旬母親，工作時就讓她坐在小板凳等待。生活不能自理的母親，其實也不想活下去，有次甚至把繩掛到門框上。

如今，66歲二舅不工作了，全職照顧母親，為她洗臉、洗腳，又陪她走路鍛煉。母親每走20步，就要休息10秒，腿腳不便的二舅正好趕上落後母親的3米距離。兩位老人就這麼默契地走走停停。

短短一天，影片便登上了B站熱門第一，截至昨日（27日），影片播放量已突破1800萬，成為上半年最火的短視頻，不少人覺得被二舅感動。

歌頌苦難還是流量密碼？

然而感動背後，亦有不少人質疑影片歌頌苦難，卻不問苦難何來，有人質疑二舅為何辦不下殘疾證，凸顯中國農村問題。

「完全沒有想到會火，我們預估這個視頻只有10萬到15萬的播放量。」在接受內地媒體訪問時，視頻製作者「衣戈猜想」表示，做這個視頻只是為了了結自己的一樁心願。而對於視頻的真實性，「衣戈猜想」說視頻文案每一個字都是真實的，還刪改了一些聽上去更具有傳奇性的故事。」對於二舅的走紅，「衣戈猜想」表示，可能是視頻中關於農村人與事的描述，觸動了許多從小在農村長大如今卻背井離鄉的「80後」、「90後」心弦，讓他們回想起與故鄉和土地的聯結。

作者精神內耗嚴重 表達莊敬自強

作者提到，自己大學畢業後就到北京擔任高中的歷史老師，一做就做了10年，半年前離職後，一直是半全職拍攝影片，主要是照顧孩子。

他指自己的精神內耗挺嚴重，經常會瞻前顧後，「當前精神內耗就是我生活在北京這麼大的一個城市，我一直在平衡，是稍微偏向那邊一點，還是稍微偏向這邊一點，猶豫不決」，但後來從二舅身上找到現階段評價人生終點的一個標準——飽滿。

他表示，從來沒想過用二舅的一生去教育社會、教育大眾，「我特別討厭把苦難昇華這件事，苦難有什麼可昇華的，苦難就是又苦又難。我不光不想昇華它，我還在有意地去調侃、解構它」。

他直言，影片中最想表達的4個字就是莊敬自強，「這輩子我只見二舅哭過一次，是喝了大酒之後想起來自己這一輩子確實過得有點苦，然後和他的四個兄妹抱在一塊，嚎啕大哭。哭完了之後又過了一二十年，他就再也沒有哭過，大部分時候他都笑瞇瞇的，樂呵呵的，這種莊敬自強我是很佩服的，因為我做不到」。

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責任編輯：袁瑋婧

 

 

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