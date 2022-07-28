▲ 佩洛西若訪台必過東海？內媒：有條路線中方較難攔截

美國三號人物、眾議院議長佩洛西有意訪台，中方反應強硬。中國國防部新聞發言人譚克表明，如果美方一意孤行，中國軍隊絕不會坐視不管，必將採取強有力措施。鑑於佩洛西訪台很有可能造成中美軍事對峙，甚至有機會發生意外，她一旦成行的方式和路線都成為焦點。內地傳媒認為，佩洛西倘赴台，有頗大機會經過中國東海防空識別區，但也有一條路線，可增添解放軍攔截難度。

《環球時報》旗下微信公眾號「樞密院十號」文章分析，如果佩洛西訪台，首先可以選擇從華盛頓出發，直飛台北。

地球是圓的，華盛頓位於美國東北部，飛台北的話，並非大家想像中的直穿太平洋，而是往北經過加拿大、阿拉斯加、太平洋北部、俄羅斯東部對開，再過日本然後到台灣，航程大約1.2萬餘公里。

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會用甚麽飛機飛呢？據說美軍提供飛機，人們首先想到C-17戰略運輸機。因為它夠大，且有比較完善的電子戰設備，有一定的自衛能力，面對攻擊時不至於完全坐以待斃。

但是C-17從華盛頓直飛台北松山機場，必須空中加油。C-17雖大，航程沒有想像般遠。前71架C-17最大航程4400公里，後來的增程型C-17A載貨的話5200公里，最大空載航程10026公里。如果機上載有佩洛西一行人，1萬公里是不能滿足直飛要求的，載着VIP空中加油則似乎風險稍高。

其他的行政專機，如Gulfstream 550改裝的C-37A，最大航程6300英里，而C-37B最大航程6700英里。基於波音737的C-40行政專機最大航程9000公里，也不夠。基於747的空軍一號夠，但這可是總統座機，給佩洛西用的可能不大。

因此如果佩洛西想直達台北，還要坐軍方飛機，可能是要費些心思了，說不定要坐KC-46加油機，或者其他基於波音767平台的飛機。

另一種方案，就是中途歇歇腳，從日韓基地飛往台北。這是此前美國官員和議員赴台的模式。

無論從美國直飛，還是從日韓轉飛，佩洛西座機都會經過東海附近上空。這就為解放軍伴飛、攔截提供了可能。比如說殲-16甚至殲-20，在預警機的指揮下，相互配合，一前一後，一明一暗，可以去伴飛攔截。

當然，美軍可以從兩個方向派出兵力護航。一個是日本沖繩基地，另外一個可以派出列根號航母到航線附近，或台島以東航行，然後起飛艦載機護航。

對此，解放軍則可以用殲-16D電子戰飛機壓制支援，陸基導彈部隊威懾美航母。這樣的話，美軍佔不了甚麽便宜，甚至說非常被動。

但佩洛西訪台其實還有第三條路線。

為了降低解放軍攔截風險，佩洛西可以先飛往關島的安德森空軍基地，然後從關島飛往台北。又或者從其他方向中繼，然後從台島東部進入。

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這條航線雖然比較繞，但是它從台島東部進入，距離大陸比較遠，確實給解放軍伴飛攔截制造了障礙。而美方仍然可以從沖繩基地和航母起飛戰機護航。

但是如果美國這樣選擇，說明自己首先慫了一半了，從趾高氣揚防台，變成了偷偷摸摸訪台了。

而且，解放軍的空中力量是能夠抵達台島東部的，儘管這種距離會削弱投送到位的實力，設置很多障礙，但是這裏仍然在大陸陸基彈道導彈的控制範圍內。

佩洛西作為一個高價值目標，它的座機又非常脆弱，美軍方除非想把佩洛西陷於死地，否則也不敢首先對解放軍開火。這種情況下，解放軍如果攔截，也足以對佩洛西構成強大威懾。

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責任編輯：連兆鋒