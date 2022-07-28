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江蘇濱海「尋找身邊躺平者」 已7名幹部被誡勉談話

社會熱點 16:50 2022/07/28

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近期，江蘇濱海縣開展了一個「尋找身邊躺平者」活動，引發熱議。周二（26日），已有7名躺平幹部被集中誡勉談話。

據微信公眾號「濱海黨建雲」消息，江蘇鹽城濱海縣為進一步激勵全縣各級幹部擔當作為，根據全縣「四比四爭」主題活動部署，按照縣委常委會研究確定的評選範圍和具體評選辦法，近期，縣委組織部重點面向全縣各級機關和國有企事業單位在編在崗的縣管幹部和中層幹部，開展了尋找身邊的「躺平者」活動。

周二下午，濱海縣委常委、組織部部長、統戰部部長王大為對今年首批7名「躺平者」進行集中誡勉談話。

躺平者7條標準

這次尋找「躺平者」的活動，還羅列出七條評選「躺平者」的標準，包括：宗旨意識不牢，精神狀態萎靡不振、缺乏鬥志，不思進取、安於現狀，在崗不在位、出工不出力；工作責任心不強，對待工作消極應付、得過且過，對工作分工和分派工作挑三揀四、拈輕怕重；擔當精神不夠，見到任務「兩手一攤」，碰到問題「兩眼一黑」，左躲右閃、上推下卸，只要不出事、寧願不幹事。

工作態度不正，與組織討價還價，只想當官不想幹事、只比待遇不比責任、只比資歷不比貢獻；工作作風不實，玩心較重、貪圖安逸，暮氣沉沉、「佛系」心態，不推不動，甚至推也不動；工作事不關己、高高掛起，對涉及自身利益的工作比較關注，見到好處就上，想自己的事比想公家的事還多等其他類似的情形。

對被推選為「躺平者」的，由縣委組織部進行集中誡勉談話，並作深刻書面檢討；對得票率在20%以上的，由單位主要負責人進行預警談話，縣紀委監委和縣委組織部派人參加；對得票率在10%-20%之間的，由單位主要負責人進行談話提醒；對得票率不足10%且超過5票的，推選結果反饋給單位主要負責人，由單位主要負責人分析相關原因後，以適當形式單獨反饋給本人。對談話教育後依舊我行我素、不知悔改的，視情節輕重，作相應處理。

內地多地出台激勵機制 治理「躺平式幹部」

共青團：國家高度重視「躺平」反映深層問題

責任編輯：袁瑋婧

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