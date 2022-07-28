  • 33°C
香港時間 : 2022728日 (四) 18:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

國防部：中方主權不容侵犯是中美兩軍交往原則

國情動向 16:38 2022/07/28

分享：

分享：

中國國防部指，中方重視中美兩軍關係，但中方發展兩軍關係的原則是主權、尊嚴和核心利益不容侵犯。國防部警告美方停止抵近偵察滋擾、軍演等侵權挑釁行動，杜絕意外事件發生，又批評美國推動在日本部署中程彈導導彈是危險動向，嚴重破壞地區和平穩定，如付諸實施，中方必將予以堅決反制。

國防部發言人吳謙指，中美兩軍關係是兩國關係的重要組成部分，中方重視兩軍關係，但對發展兩軍關係是有原則的。對於美方的一些表態，中方聽其言，更會觀其行。美方一些人抱守錯誤對華認知，執意對華全方位遏制打壓，中方決不會聽之任之，理所當然予以堅決反制。吳謙指兩國海空軍事上的一些安全問題，根源在於美方在中國當面海空域長時間、大範圍的侵權挑釁行動。中方對此堅決反對，並採取有理有力、安全專業的措施予以堅決應對。

被問到解放軍軍期多次飛越海峽中線，吳謙指，兩岸之間根本不存在所謂的海峽中線，當前台海形勢緊張動蕩的根源是台獨勢力和外部勢力勾連作亂，破壞台海和平穩定的恰恰是不斷謀獨挑釁的民進黨當局，是企圖以台遏華的外部勢力。對於台獨分裂行徑和外部勢力干涉，解放軍絕不姑息，堅決反制。

吳謙又駁斥美軍高層指中國威脅地區安全的言論，強調散佈所謂「中國軍事威脅論」是美方一些人的慣用伎倆，目的一是通過炒作威脅為自身軍力發展找藉口，二是抹黑中國形象服務其對華遏制打壓的戰略目的。一切造謠者只有一個結局，那就是徹底的破產，中方不會因為誣衊抹黑而放棄自身發展的權利。有指美國計劃在日本部署中導系統，吳謙警告，該舉動將嚴重威脅地區國家安全，嚴重破壞和平穩定。中方必將予以堅決反制，美日不應抱有任何幻想。

佩洛西如果訪台 美軍會怎部署？中方會怎反制？

美眾院外委會領袖稱受佩洛西邀請共同訪台

中美南海角力 中方稱將同東盟國家加強合作 抵制搗亂行徑

責任編輯：陳建錫

開啟hket App，閱讀全文
地緣政治 外交 國防 日本 美國 中國 中國國防部

上一篇文章

美參院放行2800億美元芯片法案 京批限制中美正常科技合作（第二版）

下一篇文章

佩洛西若訪台必過東海？內媒：有條路線中方較難攔截
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

米利：如佩洛西需要 美軍會採必要措施確保外訪安全
米利：如佩洛西需要 美軍會採必要措施確保外訪安全
佩洛西如果訪台 美軍會怎部署？中方會怎反制？
佩洛西如果訪台 美軍會怎部署？中方會怎反制？
習近平︰中國未來五年發展至關重要 要抓住解決不平衡的發展問題
習近平︰中國未來五年發展至關重要 要抓住解決不平衡的發展問題
美眾院外委會領袖稱受佩洛西邀請隨行訪台 中方再這樣警告（更新版）
美眾院外委會領袖稱受佩洛西邀請隨行訪台 中方再這樣警告（更新版）
美參議員調查指中國長期滲透聯儲局 外交部斥政治謊言
美參議員調查指中國長期滲透聯儲局 外交部斥政治謊言
俄羅斯退出國際太空站 卻因這事上不了中國太空站？
俄羅斯退出國際太空站 卻因這事上不了中國太空站？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款