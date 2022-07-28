國防部：中方主權不容侵犯是中美兩軍交往原則

中國國防部指，中方重視中美兩軍關係，但中方發展兩軍關係的原則是主權、尊嚴和核心利益不容侵犯。國防部警告美方停止抵近偵察滋擾、軍演等侵權挑釁行動，杜絕意外事件發生，又批評美國推動在日本部署中程彈導導彈是危險動向，嚴重破壞地區和平穩定，如付諸實施，中方必將予以堅決反制。

國防部發言人吳謙指，中美兩軍關係是兩國關係的重要組成部分，中方重視兩軍關係，但對發展兩軍關係是有原則的。對於美方的一些表態，中方聽其言，更會觀其行。美方一些人抱守錯誤對華認知，執意對華全方位遏制打壓，中方決不會聽之任之，理所當然予以堅決反制。吳謙指兩國海空軍事上的一些安全問題，根源在於美方在中國當面海空域長時間、大範圍的侵權挑釁行動。中方對此堅決反對，並採取有理有力、安全專業的措施予以堅決應對。

被問到解放軍軍期多次飛越海峽中線，吳謙指，兩岸之間根本不存在所謂的海峽中線，當前台海形勢緊張動蕩的根源是台獨勢力和外部勢力勾連作亂，破壞台海和平穩定的恰恰是不斷謀獨挑釁的民進黨當局，是企圖以台遏華的外部勢力。對於台獨分裂行徑和外部勢力干涉，解放軍絕不姑息，堅決反制。

吳謙又駁斥美軍高層指中國威脅地區安全的言論，強調散佈所謂「中國軍事威脅論」是美方一些人的慣用伎倆，目的一是通過炒作威脅為自身軍力發展找藉口，二是抹黑中國形象服務其對華遏制打壓的戰略目的。一切造謠者只有一個結局，那就是徹底的破產，中方不會因為誣衊抹黑而放棄自身發展的權利。有指美國計劃在日本部署中導系統，吳謙警告， 該舉動將嚴重威脅地區國家安全，嚴重破壞和平穩定。中方必將予以堅決反制，美日不應抱有任何幻想。

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