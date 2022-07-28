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工信部部長肖亞慶涉嫌違紀違法被查

國情動向 16:42 2022/07/28

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據央視新聞報道，工業和信息化部黨組書記、部長肖亞慶涉嫌違紀違法，目前正在接受中央紀委國家監委審查調查。他是十九大以來，首個落馬的在職財經部長。

昨日官方公布中共中央和國家機關出席黨的二十大代表名單，代表人數合共293名，幾乎囊括所有中央部委一把手，唯獨肖亞慶，引發外界猜測。

肖亞慶落馬的消息很突然，其官方報道的活動停留在7月初。據工信部官方新聞稿顯示，肖亞慶最近一次出席公開活動，是7月6日以視頻方式主持第八屆金磚國家通信部長會議，之後一直神隱。而且官媒亦甚少再於文章中提到肖亞慶，而昨晚央視《新聞聯播》報道中國政府舉辦省部級主要領導幹部專題研討班，中國國家主席習近平在現場發表講話，但電視鏡頭中同樣沒見到肖亞慶。

內地海關總署統計分析司原副司長張炳政被查 涉嚴重違紀違法

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肖亞慶現年62歲（1959年9月），早年在哈爾濱東北輕合金加工廠工作，其後改任重慶西南鋁加工廠廠長並帶領該廠進行改革，組建西南鋁業並任董事長，肖亞慶於2004年接任中國鋁業總經理，任內中國鋁業不斷發展壯大，還收購了礦業巨頭力拓公司股權。肖亞慶在2009年進入政界亦一路平步青雲，一開始從政被任命為國務院副秘書長，之後出任國資委主任，官至正部級，三年後改任國家市監總局局長，去年起任工信部部長至今。

責任編輯：李冰琪

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