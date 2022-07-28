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習近平主持中央政治局會議：下半年保持經濟運行在合理區間 力爭最好結果

經濟脈搏 17:01 2022/07/28

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中共中央政治局今日（28日）召開會議，中共總書記習近平主持，分析研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作。會議要求經濟工作堅持穩中求進，保持經濟運行在合理區間，力爭實現最好結果，同時壓實地方責任，保交樓、穩民生，做好高校畢業生等重點群體就業工作，提高產業鏈穩定性和國際競爭力。

會議認為，今年以來，面對複雜嚴峻的國際環境和艱鉅繁重的國內改革發展穩定任務，在習近平為核心的黨中央堅強領導下，有效統籌疫情防控和經濟社會發展工作，疫情防控取得積極成效，經濟社會發展取得新成績。同時，當前經濟運行面臨一些突出矛盾和問題，要保持戰略定力，堅定做好自己的事。

會議強調，做好下半年經濟工作，要堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，著力推動高質量發展，全面落實疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全的要求，鞏固經濟回升向好趨勢，著力穩就業穩物價，保持經濟運行在合理區間，力爭實現最好結果。

會議指出，要高效統籌疫情防控和經濟社會發展工作。對疫情防控和經濟社會發展的關係，要綜合看、系統看、長遠看，特別是要從政治上看、算政治賬。要堅持人民至上、生命至上，堅持外防輸入、內防反彈，堅持動態清零，出現了疫情必須立即嚴格防控，該管的要堅決管住，決不能鬆懈厭戰。要堅決認真貫徹黨中央確定的新冠肺炎防控政策舉措，保證影響經濟社會發展的重點功能有序運轉，該保的要堅決保住。要做好病毒變異跟蹤和新疫苗新藥物研發。

會議強調，宏觀政策要在擴大需求上積極作為。財政貨幣政策要有效彌補社會需求不足。用好地方政府專項債券資金，支持地方政府用足用好專項債務限額。貨幣政策要保持流動性合理充裕，加大對企業的信貸支持，用好政策性銀行新增信貸和基礎設施建設投資基金。要提高產業鏈供應鏈穩定性和國際競爭力，暢通交通物流，優化國內產業鏈佈局，支持中西部地區改善基礎設施和營商環境。

會議指出，要全方位守住安全底線。要強化糧食安全保障，提升能源資源供應保障能力，加大力度規劃建設新能源供給消化體系。要穩定房地產市場，堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，因城施策用足用好政策工具箱，支持剛性和改善性住房需求，壓實地方政府責任，保交樓、穩民生。要保持金融市場總體穩定，妥善化解一些地方村鎮銀行風險，嚴厲打擊金融犯罪。要壓實安全生產責任。

會議指出，要以改革開放為經濟發展增動力。要繼續實施國企改革三年行動方案。要推動平台經濟規範健康持續發展，完成平台經濟專項整改，對平台經濟實施常態化監管，集中推出一批「綠燈」投資案例。要積極促進出口、擴大進口，做好技術、外資引進工作，推動共建「一帶一路」高質量發展。

會議強調，要紮實做好民生保障工作。要著力保障困難群眾基本生活，做好高校畢業生等重點群體就業工作。

會議要求，要充分調動各方面積極性。各地區各部門要切實負起責任，各級領導班子要以飽滿精神狀態開展工作，領導幹部要敢為善為。經濟大省要勇挑大樑，有條件的省份要力爭完成經濟社會發展預期目標。要發揮企業和企業家能動性，營造好的政策和製度環境，讓國企敢干、民企敢闖、外企敢投。

會議指出，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，巡視工作不斷深化發展，十九屆中央第九輪巡視集中巡視中央和國家機關，如期完成了黨章規定的巡視全覆蓋任務，凸顯了我們黨勇於自我革命的鮮明品格，體現了黨內監督無例外的堅定立場。從巡視看，中央和國家機關不斷增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，呈現出認真負責、積極向上的良好狀態，各項工作取得新成效。同時，巡視也發現了一些問題，要高度重視，認真抓好整改。

會議強調，中央和國家機關要在巡視整改上發揮表率作用。要加強政治建設，堅持不懈學懂弄通做實習近平新時代中國特色社會主義思想，不斷提高政治判斷力、政治領悟力、政治執行力，帶頭做到對黨忠誠、對人民負責，堅決把黨中央決策部署落到實處。要堅持守正創新，增強政治能力和業務本領，主動適應新時代新要求，把握新時代工作規律，立足中華民族偉大復興戰略全局和世界百年未有之大變局，紮實履行職責使命。要深入貫徹落實全面深化改革部署，做到系統集成、協同高效，不斷推進國家治理體系和治理能力現代化。要統籌發展和安全，堅持總體國家安全觀，切實扛起防範化解風險的政治責任，牢固樹立底線思維，提高對重大風險的預見、應對、處置能力。要保持戰略定力，堅決貫徹嚴的主基調，認真落實全面從嚴治黨「兩個責任」，強化第一責任人責任，層層傳導壓力，健全內部管理和權力運行監督制約機制，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐。要深入貫徹新時代黨的組織路線，不斷加強領導班子建設、幹部人才隊伍建設和基層黨組織建設。要綜合用好巡視成果，深化標本兼治，促進完善體制機制，不斷提升中央和國家機關工作能力和水平。

責任編輯：陳建錫

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