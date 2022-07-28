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習主持黨外人士座談會 稱防疫和穩經濟要一體落實

經濟脈搏 18:24 2022/07/28

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中共中央25日在中南海召開黨外人士座談會，總書記習近平發表講話指，中國經濟長期向好的基本面不會改變，疫情防控及穩經濟要一體認識、一體落實。

習近平在會上聽取了民革中央、農工黨中央、全國工商聯，以及無黨派人士代表就各項經濟和政策議題上的發言。習強調，中國發展仍具有諸多戰略性有利條件，經濟韌性強、潛力大、活力足，長期向好的基本面不會改變。只要落實好中央決策部署，準確識變、科學應變、主動求變，一定能夠抓住歷史機遇

今年以來，中國統籌疫情防控和經濟社會發展，進行大上海保衛戰，疫情防控經受住了武漢保衛戰以來最嚴峻的考驗，經濟社會發展取得新的成績，全國上下付出了艱辛努力，成績值得充分肯定。在看到困難的同時也要看到危中有機，只要保持戰略定力、堅定做好自己的事，完全能夠化險為夷、化危為機。

習指，全面落實疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全的要求是一個整體，要一體認識、一體落實、一體評估，鞏固經濟回升向好趨勢，力爭實現最好結果。要高效統籌疫情防控和經濟社會發展工作，堅持人民至上、生命至上，堅持動態清零，堅持外防輸入、內防反彈。

他又提出宏觀政策要在擴大需求上積極作為、財政貨幣政策要保持流動性合理充裕、提高產業鏈穩定性、做好民生保障及高校畢業生就業工作等要求。

習近平主持中央政治局會議：下半年保持經濟運行在合理區間 力爭最好結果

穩定房地產市場 中央政治局會議：保交樓 穩民生

政治局會議：防控和經濟發展關係要從政治上看 算政治帳

責任編輯：陳建錫

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疫情 貨幣政策 就業 經濟 習近平

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