中美元首通話逾2小時 習警告在台灣問題上玩火必自焚（更新版）

中國國家主席習近平28日晚與美國總統拜登通話，雙方交談2小時17分，是時間最長的一次。習近平指從戰略競爭定義中美關係是誤判，脫鉤無助於提振美國經濟，習強調中方堅決反對「台獨」和外部干涉，警告玩火必自焚。拜登重申「一中政策」不變，反對單方面改變現況。美方官員透露，雙方正尋求會面。

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新華社新聞稿指，習近平在通話中稱，當前世界動盪和變革兩種趨勢持續演進，發展和安全兩大赤字不斷凸顯，維護世界和平安全，促進全球發展繁榮，是中美兩個大國職責。從戰略競爭視角定義中美關係，把中國視為最主要對手和最嚴峻的長期挑戰，是對中美關係的誤判，對兩國人民和國際社會產生誤導。

中美應就宏觀經濟政策協調、維護全球產業鏈供應鏈穩定、保障全球能源和糧食安全等重大問題保持溝通。違背規律搞脫鉤斷鍊，無助於提振美國經濟，也將使世界經濟變得更加脆弱。雙方要推動地區熱點問題撤火降溫，助力世界盡快擺脫新冠疫情，走出經濟滯脹困局和衰退風險。

習近平重點闡述了中方在台灣問題上的原則立場，台灣問題的歷史經緯明明白白，兩岸同屬一個中國的事實和現狀清清楚楚。中美三個聯合公報是雙方的政治承諾，一個中國原則是中美關係的政治基礎。中方堅決反對「台獨」分裂和外部勢力干涉，絕不為任何形式的「台獨」勢力留下任何空間。堅決維護中國國家主權和領土完整是14億多中國人民的堅定意志。民意不可違，玩火必自焚。希望美方看清楚這一點，言行一致恪守一個中國原則，履行中美三個聯合公報。

拜登則稱，當今世界正處於關鍵時期，美中合作不僅有利於兩國人民，也有利於各國人民。美方希望同中方保持暢通對話，增進相互了解，避免誤解誤判，尋求在利益交融的領域開展合作，同時妥善管控分歧。他願重申，美國的一個中國政策沒有改變也不會改變，美方不支持台灣「獨立」。

雙方還就烏克蘭危機等交換了意見，並認為這次通話坦誠深入，同意保持聯繫，責成雙方工作團隊為此繼續溝通合作。

美方官員則指，拜登在通話中強調反對兩岸任一方單方面改變現狀，以及美國維持台海穩定的承諾，美中在台灣問題上存在分歧，有必要確保溝通管道暢通。關稅問題上，拜登提到中國的貿易不公平行為傷害美國勞工和家庭，但未說可能採取的行動。拜登亦提到中國在南海的舉動與國際規範秩序相違背。

官員會後透露，兩人正尋求親自會晤。分析認為最可能是11月在印尼舉行的二十國集團（G20）峰會上舉行。

中方對習拜通話反應「冷淡」

今次通話是兩位元首今年3月通話之後，四個月來首次的電話交流。也是拜登上任以來，兩位領導人第5次通話。而在今年3月的習拜通話時，中方不但提前公布消息，官方傳媒還對通話開場白第一時間做了報道。中方對今次習拜通話反應「冷淡」，相信與近日美眾議院議長南希∙佩洛西（Nancy Pelosi）擬訪台有關，佩洛西的訪台計劃引發中美之間新一輪尖銳對抗。也讓今次拜登與習近平的通話蒙上了一層陰影。

拜登上星期引用美國軍方的話說，佩洛西「現在訪問台灣並不是一個好主意。」被指是勸阻佩洛西訪台。但包括前國務卿蓬配奧以及前眾議院議長金裡奇等一批美國政界人士都強力支持佩洛西按原定計劃訪台。北京認為，佩洛西的台灣之行違反了美方一個中國的承諾，也損害了中美關係的基礎。

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責任編輯：黃兆康