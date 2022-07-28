習近平與拜登通電話 白宮：拜登重申一中政策不變

據央視新聞，國家主席習近平和美國總統拜登通電話。兩國元首就中美關係以及雙方關心的問題進行了深入溝通和交流。

今次通話是兩位元首今年3月通話之後，四個月來首次的電話交流。也是拜登上任以來，兩位領導人第五次通話。 路透社報道，中美元首今次通話歷時超過兩小時。

今日（28日）稍早些時候，白宮消息稱，美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平美東時間周四上午8時30分(北京時間今晚8時半）進行電話會議。 討論包括台海局勢、俄烏戰爭等一系列重要的雙邊及國際議題。

美國CNBC報道，白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）在記者會指出，兩國領袖展開對話具意義與價值，即使拜登與習近平無法解決眾多意見分歧的議題。

柯比表示，台海緊張情勢是會談議題，拜登會重申美國的「一個中國」政策不變。美國不希望看到兩岸問題被片面解決，尤其是以武力解決。

和美方近日多次預告拜登將與習近平通話的做法不同，中方今次始終保持低調。事前一直沒有公布習拜通話消息。昨天外交部發言人趙立堅被問及習拜通話時再次重複稱，中美兩國元首通過各種渠道保持溝通。中方將及時發布有關消息。

而在今年三月的習拜通話時，中方不但提前公布消息，官方傳媒還對通話開場白第一時間做了報道。

中方對習拜通話反應「冷淡」

中方對今次習拜通話反應「冷淡」，相信與近日美眾議院議長南希∙佩洛西（Nancy Pelosi）擬訪台有關，佩洛西的訪台計劃引發中美之間新一輪尖銳對抗。也讓今次拜登與習近平的通話蒙上了一層陰影。

拜登上星期引用美國軍方的話說，佩洛西「現在訪問台灣並不是一個好主意。」被指是勸阻佩洛西訪台。但包括前國務卿蓬配奧以及前眾議院議長金裡奇等一批美國政界人士都強力支持佩洛西按原定計劃訪台。

北京認為，佩洛西的台灣之行違反了美方一個中國的承諾，也損害了中美關係的基礎。

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責任編輯：黃兆康