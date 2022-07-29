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內地上半年FDI達7233.1億元 按年增17.4%

經濟脈搏 10:32 2022/07/29

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據商務部公布，中國上半年實際使用外資金額7,233.1億元人民幣，按可比口徑按年增長17.4%；折合1123.5億美元，增長21.8%。按來源地看，美國實際對華投資增長26.1%。

從行業看，服務業實際使用外資金額5,371.3億元人民幣，增長9.2%。高技術產業實際使用外資增長33.6%，其中高技術製造業增長31.1%，高技術服務業增長34.4%。

從來源地看，韓國、美國、德國實際對華投資分別增長37.2%、26.1%和13.9%（含通過自由港投資數據）。

從區域分布看，中國東部、中部、西部地區實際使用外資分別增長15.6%、25%和43.9%。

另一方面，上半年，中國對外非金融類直接投資3,516.7億元人民幣，按年增長0.8%（折合542.4億美元，按年增長0.6%）。對外承包工程完成營業額4,580億元人民幣，按年增長4.2%（折合706.4億美元，按年增長4%）；新簽合同額6715.6億人民幣，按年下降6.1%（折合1,035.8億美元，按年下降6.2%）。對「一帶一路」沿線國家承包工程完成營業額384億美元，新簽合同額522.1億美元，分別佔總額的54.4%和50.4%。

商務部外國投資管理司司長陳春江今日在上半年商務工作及運行情況專題新聞發布會上表示，抓緊推出新的穩外資政策措施。加快修訂出台《鼓勵外商投資產業目錄》《外國投資者對上市公司戰略投資管理辦法》等專項政策，加強政策宣傳貫徹，確保落地見效。

內媒研報下半年經濟復甦3大挑戰：疫情房地產失業率

責任編輯：尹航

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