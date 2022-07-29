美媒：佩洛西今啟亞洲之行 台灣列為「暫定」

習拜通話剛結束，美國眾議長佩洛西據報29日即展開亞洲之行，台灣在她行程表上列為「暫定」，不確定會否到訪。北京已嚴厲警告，解放軍不會坐視不管。

美國全國廣播公司（NBC）引述消息人士指，佩洛西將陸續到訪日本、韓國、馬來西亞及新加坡，外界最關注的台灣之行在行程表上標注為tentative。另有說法指，她會訪問日本、印尼及新加坡。但出於安全考慮的慣例，佩洛西辦公室截至28日仍未公布任何計劃，美國行政部門也無披露消息。

佩洛西出訪的時間點正值中美緊張加劇、中共二十大前夕，中國國防部、外交部等多明確警告，佩洛西如訪問台灣，中方必將採取有力反制，軍隊不會坐視不管，一切嚴重後果由美方承擔。五角大樓則表示已向佩洛西提供安全方面的資訊，並說如佩洛西有需求，將採取必定措施確保她的外訪安全。

支持意見認為，對台關係是憲法所規定的，北京施壓下美國更是絕不可能退縮。反對聲音認為，台海局勢正處於高度緊張，訪台可能是點燃衝突的火花。

中美元首通話逾2小時 習警告在台灣問題上玩火必自焚（更新版）

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台外交部：目前未接獲佩洛西訪台的確切訊息

責任編輯：陳建錫