商務部：消費恢復基礎不穩 多措並舉促消費持續恢復

上半年內地疫情多點散發，多地實施封控，衝擊經濟。商務部表示，3、4、5三個月社零總額連續負增長，6月份增速實現由負轉正，但消費恢復的基礎還不穩固，促進消費持續恢復還需付出更多努力。商務部將堅定實施擴大內需戰略，高效統籌疫情防控和消費促進，多措並舉促進消費持續恢復。

商務部：下半年消費有望持續恢復

商務部消費促進司副司長安寶軍表示，受疫情影響，3、4、5三個月社零總額連續負增長。隨著疫情防控形勢總體向好，穩增長促消費政策措施落地顯效，近期消費市場呈現積極恢復態勢。6月份社零總額按年增長3.1%，增速實現由負轉正。但消費恢復的基礎還不穩固，促進消費持續恢復還需付出更多努力。

主要特點包括大宗消費止跌回暖。隨著部分乘用車購置稅減半、穩定增加汽車家電消費等政策措施逐步落地，大宗消費明顯回暖。6月份，限額以上單位汽車零售額按年增長13.9%，增速比5月份大幅回升。

服務消費逐步恢復。6月份，全國餐飲收入按年降4%，但降幅比5月收窄17.1個百分點；電影票房收入比5月份增長1.7倍，已恢復到去年同期九成水平。端午節假期，國內旅游人次和旅游收入分別恢復至疫情前的八成和六成，恢復程度比「五一」假期均提高20個百分點以上。

安寶軍表示，總的來看，隨著疫情逐步得到控制，各項促消費政策的有效實施，下半年消費有望持續恢復並呈現良好發展態勢。

他還表示，商務部將堅定實施擴大內需戰略，高效統籌疫情防控和消費促進，多措並舉促進消費持續恢復。他透露，月底將在上海啟動2022國際消費季。同時，將指導各地結合本地消費特點和節慶特色，組織開展各類促消費活動，進一步提振消費信心，釋放消費潛力。

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責任編輯：尹航

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