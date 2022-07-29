習拜通話後 官媒籲美在台灣問題上剎車 「再往前幾步就是懸崖」

國家主席習近平與美國總統拜登周四（28日）上通話，是拜登就任美國總統以來，中美元首第五次通話。

《環球時報》發表社評稱，中美元首通話本身就是一種積極信號，而中美關係轉圜的關鍵，還是在美方。社評並指，華盛頓是時候在台灣問題上的激進行為踩剎車，警告「再往前走幾步，就是懸崖峭壁」。

該篇社評指出，自去年9月中美元首通話以來，拜登表態一直比較積極，惟中美關係沒有真正走出上屆美國政府製造的困境，反而陷入停滯甚至惡化，根本原因在於拜登的積極表態沒有轉化為美國的實際行動。在很多中國人看來，是華盛頓的執行力出了問題。

文章提到，在今次中美元首通話當天，美軍最高將領正在澳洲主導召開由亞太地區26國軍方負責人參加的安全會議；芯片與科學法案也剛剛在美國參議院通過。這都是華盛頓在安全和經濟上遏制中國的重大舉措。而更大的風暴也在醞釀之中，美國眾議院議長佩洛西策劃訪問台灣。

中美關係轉圜關鍵在美方

文章認為，中美關係轉圜關鍵在美方。美方應把兩國元首此次通話所形成的積極勢能，轉化為充分體現執行力的動能，認真考慮中國在戰略軌道上合理的、符合兩國利益關切的表述，真正同中國相向而行，妥善管控好、發展好中美關係，尤其是在一些對中美關係構成重大牽動的核心問題上體現正向執行力。如果某些人一意孤行，繼續做對中美關係不利、甚至有顛覆性負面影響的事情，那責任也全在美方。

中美元首通話逾2小時 習警告在台灣問題上玩火必自焚

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社評強調，中國的正當發展權利不容侵害，中國的核心國家利益更不容挑釁，這兩方面中國沒有任何妥協的餘地。習近平在通話中表示，堅決維護中國國家主權和領土完整是14億多中國人民的堅定意志。民意不可違，玩火必自焚。希望美方看清楚這一點。看清楚了才能避免誤判。實事求是地說，華盛頓是時候為它在台灣問題上的激進行為踩一腳剎車了，再往前走幾步，就是懸崖峭壁。

社評指出，現在一些美國人似乎很糾結，既認為需要重視對華合作的重要性，但又似乎不甘於緩和關係，甚至把緩和關係看作是「中國的勝利」。如果不能擺脫這種對霸權的迷思，華盛頓只會原地打轉，最終害人害己。在中美的特殊關頭，華盛頓需要做的是與中方真正相向而行，克服國內政治的不利影響，把承諾落到實處。希望美方能言行一致、說到做到，明確一個大國的職責所在。

責任編輯：林佩怡

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