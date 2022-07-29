被指發布中國地圖不含台灣 俄駐華大使館微博致歉

有網民發現，俄羅斯駐華大使館官方微博賬號5月底發布的「上海合作組織」（上合組織，SCO）會標圖片上，缺少了台灣和海南。俄使館其後轉發網民的微博並致歉稱「沒有看見這個錯誤」，強調「台灣是中國不可分割的一部分！」

微博賬戶「夏星繁」昨日（28日）發布微博稱，「俄羅斯駐華大使館和俄羅斯衛星通訊社這兩個俄羅斯賬號所發布的內容，篡改上海合作組織會標當中的中國地圖，將藏南地區和阿克塞欽等中國領土從中國版圖中劃除，其中俄大使館的版本甚至缺少了我國台灣和海南兩省。」

該網民還發出4張圖片，圖一是俄羅斯駐華大使館5月29日發布微博的配圖，網民指圖中缺少了台灣和海南；圖三是俄羅斯衛星通訊社7月27日發布微博的配圖，網民指「藏南地區和阿克塞欽等中國領土從中國版圖中劃除」。

這則微博引來逾2800條轉發、逾500條評論。俄羅斯駐華大使館今日轉發了這則微博，並配文稱：「真不好意思！是在網上下載的圖片，不是官方的，沒有看見這個錯誤。已經放了其他的圖片。希望中國朋友理解。台灣是中國不可分割的一部分！」

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責任編輯：尹航

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