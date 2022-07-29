  • 33°C
香港時間 : 2022729日 (五) 12:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

被指發布中國地圖不含台灣 俄駐華大使館微博致歉

社會熱點 11:38 2022/07/29

分享：

分享：

有網民發現，俄羅斯駐華大使館官方微博賬號5月底發布的「上海合作組織」（上合組織，SCO）會標圖片上，缺少了台灣和海南。俄使館其後轉發網民的微博並致歉稱「沒有看見這個錯誤」，強調「台灣是中國不可分割的一部分！」

微博賬戶「夏星繁」昨日（28日）發布微博稱，「俄羅斯駐華大使館和俄羅斯衛星通訊社這兩個俄羅斯賬號所發布的內容，篡改上海合作組織會標當中的中國地圖，將藏南地區和阿克塞欽等中國領土從中國版圖中劃除，其中俄大使館的版本甚至缺少了我國台灣和海南兩省。」

該網民還發出4張圖片，圖一是俄羅斯駐華大使館5月29日發布微博的配圖，網民指圖中缺少了台灣和海南；圖三是俄羅斯衛星通訊社7月27日發布微博的配圖，網民指「藏南地區和阿克塞欽等中國領土從中國版圖中劃除」。

這則微博引來逾2800條轉發、逾500條評論。俄羅斯駐華大使館今日轉發了這則微博，並配文稱：「真不好意思！是在網上下載的圖片，不是官方的，沒有看見這個錯誤。已經放了其他的圖片。希望中國朋友理解。台灣是中國不可分割的一部分！」

習拜通話後 官媒籲美在台灣問題上剎車 「再往前幾步就是懸崖」

美國軍校竟用這張中國地圖 「無知」還是「有陰謀」？

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

開啟hket App，閱讀全文
微博 台灣 俄羅斯 外交 網絡熱話 社交平台

下一篇文章

內地新增感染降至450宗 山東菏澤爆疫增近百個案
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

山村《二舅》正能量內地爆紅 作者：討厭將苦難升華（有片）
山村《二舅》正能量內地爆紅 作者：討厭將苦難升華（有片）
江蘇濱海「尋找身邊躺平者」 已7名幹部被誡勉談話
江蘇濱海「尋找身邊躺平者」 已7名幹部被誡勉談話
「親，核酸700一次」 內地上門檢測疑變賣淫暗號
「親，核酸700一次」 內地上門檢測疑變賣淫暗號
天津現刺激性氣味吸入後又澀又癢 官方：投彈訓練產生
天津現刺激性氣味吸入後又澀又癢 官方：投彈訓練產生
前司法部長傅政華受賄、徇私枉法案開庭：被控受賄超1.17億元
前司法部長傅政華受賄、徇私枉法案開庭：被控受賄超1.17億元
上海部分ATM存取一體功能受限 銀行職員：疫情期間需消毒現金
上海部分ATM存取一體功能受限 銀行職員：疫情期間需消毒現金
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款