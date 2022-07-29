中國芯片大基金總裁丁文武被查 業內人士：國家半導體管理趨嚴

中國集成電路產業投資基金股份有限公司（下稱「大基金」）總裁丁文武被有關部門調查，目前仍處於與外界失聯的狀態。

綜合新浪科技和財新網報道，公開資料顯示，丁文武曾先後出任信息產業部電子信息產品管理司副司長、工信部電子信息司副司長，電子信息司司長，2014年大基金成立之後出任總裁至今。

此前丁文武在一次公開發言中表示，「前兩年半導體行業的形勢非常好，甚至有人說賺不到錢就是傻子，但現在開始，這種形勢已經開始發生變化。」

芯片行業陸續官員落馬

丁文武並不是第一位落馬的芯片行業官員。中紀委國家監委駐國家開發銀行紀檢監察組、吉林省紀委監委7月17日公佈消息：中國國家開發銀行國開發展基金管理部原副主任、大基金的唯一管理人——華芯投資管理有限公司原副總裁路軍，因涉嫌嚴重違紀違法，目前正在接受中紀委國家監委駐國家開發銀行紀檢監察組紀律審查，和吉林省監委監察的調查。

《聯合報》指出，由於路軍最為人熟知的是曾參與管理國家積體電路產業投資基金投資，因此引發「芯腐敗」檢討聲浪。

國務院2014年6月曾發布「國家集成電路產業發展推進綱要」，宣示要推動集成電路產業發展。為扶持本土半導體產業，中國財政部及多家國有企業共同出資設立「國家大基金」一期，共募資人民幣1,387.2億元，重點投資芯片製造及晶片設計、封裝測試、設備和材料等。

大基金的另一個投資方紫光通信，是紫光集團100%控股企業。紫光集團原董事長趙偉國也被有關部門帶走調查，目前也處於與外界失聯的狀態。

中央紀委國家監委駐國家開發銀行紀檢監察組、山東省監委去年11月還公佈，華芯投資副總裁高松濤涉嫌嚴重違法，正在接受監察調查。

大基金成立於2014年9月，由國開金融、中國煙草、亦莊國投、中國移動、上海國盛、中國電科、紫光通信、華芯投資等企業發起，基金規模約為1200億元（人民幣，下同）。

工信部部長肖亞慶涉嫌違紀違法被查

國家對半導體產業推動出現階段性變化

基金重點投資集成電路芯片製造業，兼顧芯片設計、封裝測試、設備和材料等產業，實施市場化運作、專業化管理。按照所有權、管理權分開的原則，擁有兩層管理架構，由國家集成電路產業投資基金股份有限公司委託華芯投資管理有限責任公司為唯一管理人，承擔基金投資業務。

大基金相關領導人接連先後被查，有業內人士表示，「這也說明了目前國家對半導體產業的推動，可能有了一些階段性的變化，管理越來越嚴格了。」據該人士透露，「早些年大基金投資時期，一些半導體工廠建設成本明明一開始只花費了2億多，但卻對外說建廠成本近20億，中間存在諸多不透明處。」

中國2025或成最大芯片國 Google前CEO與美國學者警告華府

傳美升級對中國芯片圍堵 這樣施壓荷蘭日本 京批技術恐怖主義（更新版）

責任編輯：袁瑋婧