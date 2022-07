內媒解讀中美元首通話 這些細節值得注意

中美元首28日在兩國關係、地區局勢緊張的背景下舉行通話,有分析指,這次通話中有一些 不同尋常的細節需要留意,包括氣氛、地點和闡述的內容。

新華社背景的公眾號「牛彈琴」指, 外交無小事,最重要的是細節,這次有多 個值得銘記的細節:

一、通話氣氛

新華社通稿說,「兩國元首就中美關係以及雙方關心的問題進行了坦率溝通和交流。」通稿最後,還有一句「這次通話坦誠深入。」6個關鍵字:坦率、坦誠、深入。意思是大家都不藏著掖著,進行了充分討論。外電引述白宮的話說,通話是「直接和誠實」的,意思也差不多。

二、地點和表情

前兩次都是視像通話,中國領導人在人民大會堂,美國總統拜登雖在白宮,但在白宮的不同地方,上一次則選擇了白宮戰情室。美方的地點選擇,顯然是別有用意的,之所以在戰情室,外電解釋是「通常,美國總統在這裡指揮最危險的行動以及最艱苦的談判。」但這次拜登身穿西服,左手拿著電話,右手好像還拿著筆。看環境佈置,應該就在白宮的橢圓形辦公室,而拜登一臉嚴肅,似乎又若有所思。

三、玩火必自焚

中國領導人這五個字上了很多國際媒體的頭條。美國霍士新聞的字幕是:「中國告訴拜登:PLAY W/ FIRE & YOU'LL GET BURNED(玩火必自焚)。」路透社用在標題上:「不要在台灣問題上玩火(Don't 'play with fire' over Taiwan)。」這是中國的嚴厲警告,斬釘截鐵、擲地有聲,確實也夠坦誠直接。

四、民意不可違

中國領導人提到「玩火必自焚」五個字前,還有一句同樣非常重要,就是「民意不可違」。看新華社通稿,領導人是這樣說的:「中國政府和中國人民在台灣問題上的立場是一以貫之的,堅決維護中國國家主權和領土完整是14億多中國人民的堅定意志。民意不可違,玩火必自焚。」為甚麼說有些人「玩火必自焚」,那是因為「民意不可違」,14億中國人的堅定意志,那是任何人都不可以悖逆的。有強烈的情感表達,但也有理性的解釋分析,這也是談話的藝術。

五、重點闡述

新華社通稱稿明確說了,中國領導人重點闡述了中方在台灣問題上的原則立場。這顯然是有針對性的,大家都知道,美國眾議長佩洛西正在挑釁,試圖訪問台灣,這次通話就是雙方在台灣問題上的交鋒。中國領導人還對拜登強調,美方應該言行一致恪守一個中國原則,履行中美三個聯合公報。在3月那次晤時,拜登曾說不支持「台獨」,無意同中國發生衝突,堅持一個中國政策。這是把拜登的話基本重複了一遍,意思是「美國的承諾,我們聽了不止一遍」。

該公眾號又提到,烏克蘭問題、拜登承諾、脫鉤斷鏈等的一些細節,宣稱從這些地方可能看到中國領導人的大擔當、大格局和人格魅力,並強調 中國講究言必信、行必果, 比口號更要比行動。今天的中國,確實不是以前的中國。 美國人還在不斷搞事,中國要淡定看待風雲變幻,最根本的是要把自己的事情做好。

