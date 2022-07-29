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內媒解讀中美元首通話 這些細節值得注意

國情動向 12:00 2022/07/29

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中美元首28日在兩國關係、地區局勢緊張的背景下舉行通話，有分析指，這次通話中有一些不同尋常的細節需要留意，包括氣氛、地點和闡述的內容。

新華社背景的公眾號「牛彈琴」指，外交無小事，最重要的是細節，這次有多個值得銘記的細節：

一、通話氣氛

新華社通稿說，「兩國元首就中美關係以及雙方關心的問題進行了坦率溝通和交流。」通稿最後，還有一句「這次通話坦誠深入。」6個關鍵字：坦率、坦誠、深入。意思是大家都不藏著掖著，進行了充分討論。外電引述白宮的話說，通話是「直接和誠實」的，意思也差不多。

二、地點和表情

前兩次都是視像通話，中國領導人在人民大會堂，美國總統拜登雖在白宮，但在白宮的不同地方，上一次則選擇了白宮戰情室。美方的地點選擇，顯然是別有用意的，之所以在戰情室，外電解釋是「通常，美國總統在這裡指揮最危險的行動以及最艱苦的談判。」但這次拜登身穿西服，左手拿著電話，右手好像還拿著筆。看環境佈置，應該就在白宮的橢圓形辦公室，而拜登一臉嚴肅，似乎又若有所思。

三、玩火必自焚

中國領導人這五個字上了很多國際媒體的頭條。美國霍士新聞的字幕是：「中國告訴拜登：PLAY W/ FIRE & YOU'LL GET BURNED（玩火必自焚）。」路透社用在標題上：「不要在台灣問題上玩火（Don't 'play with fire' over Taiwan）。」這是中國的嚴厲警告，斬釘截鐵、擲地有聲，確實也夠坦誠直接。

四、民意不可違

中國領導人提到「玩火必自焚」五個字前，還有一句同樣非常重要，就是「民意不可違」。看新華社通稿，領導人是這樣說的：「中國政府和中國人民在台灣問題上的立場是一以貫之的，堅決維護中國國家主權和領土完整是14億多中國人民的堅定意志。民意不可違，玩火必自焚。」為甚麼說有些人「玩火必自焚」，那是因為「民意不可違」，14億中國人的堅定意志，那是任何人都不可以悖逆的。有強烈的情感表達，但也有理性的解釋分析，這也是談話的藝術。

五、重點闡述

新華社通稱稿明確說了，中國領導人重點闡述了中方在台灣問題上的原則立場。這顯然是有針對性的，大家都知道，美國眾議長佩洛西正在挑釁，試圖訪問台灣，這次通話就是雙方在台灣問題上的交鋒。中國領導人還對拜登強調，美方應該言行一致恪守一個中國原則，履行中美三個聯合公報。在3月那次晤時，拜登曾說不支持「台獨」，無意同中國發生衝突，堅持一個中國政策。這是把拜登的話基本重複了一遍，意思是「美國的承諾，我們聽了不止一遍」。

該公眾號又提到，烏克蘭問題、拜登承諾、脫鉤斷鏈等的一些細節，宣稱從這些地方可能看到中國領導人的大擔當、大格局和人格魅力，並強調中國講究言必信、行必果，比口號更要比行動。今天的中國，確實不是以前的中國。美國人還在不斷搞事，中國要淡定看待風雲變幻，最根本的是要把自己的事情做好。

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習拜通話後 官媒籲美在台灣問題上剎車 「再往前幾步就是懸崖」

責任編輯：陳建錫

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