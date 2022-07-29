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政治局會議釋訊號 弱化經濟增長目標 預示沒超預期刺激政策？

經濟脈搏 12:12 2022/07/29

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中共中央政治局昨（28日）召開會議，強調做好下半年經濟工作，全面落實疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全的要求，鞏固經濟回升向好趨勢，著力穩就業穩物價，保持經濟運行在合理區間，力爭實現最好結果。

分析指出，會議對實現經濟目標的措詞明顯軟化，不再強調努力實現5.5%左右的預期目標。這突顯疫情反覆、俄烏戰事兩大超預期因素，正加強中國經濟的不確定性；而目標軟化，也預示中國不會出台超預期的刺激經濟政策。

內地股市今（29日）震盪走低，滬指半日跌0.72%，報3258.86點；深證成指跌1.04%，報12299.21點；創業板指跌1.07%，報2676.84點。機場航運、景點旅遊、白酒等板塊跌幅居前。豬肉、汽車零部件等板塊逆市漲。

意味5.5%左右增長目標非剛性要求

中信建投首席策略分析師陳果認為，政治局會議意味著全年5.5%左右的增長目標並非剛性要求，宜在合理區間，但在下半年仍應努力爭取更好結果。

路透引述一名不具名的專家提到，保持經濟在合理區間，力爭實現最好結果，既是政策底線，也是努力目標。花旗全球財富管理亞太區首席經濟分析主管劉利剛表示，下半年中國經濟如果能保持穩健復甦，三季度增長4.5%以上、四季度增長5-6%就已經不錯。

據彭博報道，華創證券首席宏觀分析師張瑜則認為，經濟的最終運行結果是一個開放性答案，但不是增速無下限，為4%左右增速或許是努力的方向。

習近平主持中央政治局會議：下半年保持經濟運行在合理區間 力爭最好結果

政治局會議：防控和經濟發展關係要從政治上看 算政治帳

落實好現有政策為主 減息可能性越來越小

至於未來政策，有分析認為，政策取向仍以落實上半年已出台的政策為主，期待大水漫灌的強刺激政策不大可能。

招商證券宏觀分析師張靜靜指出，此次會議沒有出現類似4月會議「加大政策力度」、「謀劃增量政策」等表述，而是強調「用好」，例如「用好專項債券資金」、「用好政策性銀行新增信貸和基礎設施建設投資基金」，或意指推動落實好現有既定政策、暫時不急於出台增量政策。

另外，會議還提到，宏觀政策要在擴大需求上積極作為。財政貨幣政策要有效彌補社會需求不足。貨幣政策要保持流動性合理充裕，加大對企業的信貸支持。

中國首席經濟學家論壇理事王軍認為，中國已錯過穩增長政策加力的時間窗口，加上俄烏戰事不決導致糧食和能源價格上漲，中國下半年物價中樞亦在抬升，政治局會議提到著力穩就業穩物價，以下半年經濟工作重點。

他指出，財政政策方面，明年專項債額度可能會提前，擴大投資仍是穩經濟主要手段，貨幣政策工具中降息的可能性越來越小，落實鞏固上半年的政策落地見效就夠，「總不能把明年的彈藥全用光」。

穩定房地產市場 中央政治局會議：保交樓 穩民生

責任編輯：林佩怡

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