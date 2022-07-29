內地逾30城減輕多孩家庭買樓壓力 出台提高公積金貸款額等新政

隨著三孩政策放開，內地多個城市針對多孩家庭出台樓市放鬆政策。據內媒不完全統計，截至目前已有超30座城市對多孩家庭給予買樓支持，包括放鬆限購、提高住房公積金貸款額度、提供購房補貼等。分析人士表示，此類政策在一定程度上減輕多孩家庭的購房壓力，從而激發其購房需求。

據《北京日報》報導，降低住房公積金首付比例、增加最高貸款額度，是不少城市針對多孩家庭實施的「鬆綁」措施。

對多孩家庭放寬限購政策

其中，長沙市將當地住房公積金貸款的最高額度從60萬元（人民幣，下同）提高至70萬元。此外，生育三孩的家庭住房公積金貸款最高額度提高至80萬元，職工家庭購買第二套改善性自住房，新政將首付款比例不得低於購房總價的60%調整為40%。

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寧波市的新規表示，按照國家生育政策生育二孩或三孩的家庭，連續繳存住房公積金滿2年，首次申請住房公積金貸款購買首套自住住房，住房公積金最高貸款額度由60萬元/戶提高至80萬元/戶。此外，對於擁有多套房家庭，只要名下無貸款可繼續申請貸款。樂山、綿陽等城市亦出台針對多孩家庭的購房補貼政策。

另外，武漢、成都、南京等省會城市，以及東莞、廈門等新一線城市、二線城市放寬限購政策。廣東東莞對符合國家生育政策生育二孩或三孩的居民家庭，允許其新增購買一套商品住房。南京市也提出，生育二個孩子及以上南京市戶籍居民家庭，可新增購買一套商品住房，同時可享受相關銀行優惠貸款利率等支持。

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促進改善性需求釋放

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進分析，從既有的城市政策演變看，多孩家庭的住房優惠政策經歷了三個階段。其中，公租房的優惠政策是第一步；接下來，進入購房補貼階段。「如今，各地對多孩家庭的優惠政策已經進入取消限購階段。」嚴躍進說，未來結合金融政策，此類家庭或同時可享受更多的貸款利率支持。

諸葛找房數據研究中心高級分析師陳霄表示，多孩家庭的購房需求多為改善性需求，此類政策出台將為促進市場改善性需求釋放再加力。能夠在滿足剛性購房需求的基礎上，政策重點逐漸轉向改善性群體，符合市場發展的趨勢，具備一定的合理性。

責任編輯：易燕丹

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