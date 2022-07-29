胡錫進：中國說過3次「不會坐視不管」 在韓戰、越戰和金門炮戰時候

美國眾議長佩洛西亞洲之行在即，《環球時報》前總編輯胡錫進指，中方已宣示佩洛西一旦訪台，解放軍「絕不會坐視不管」，上次說的時候分別是韓戰、越戰和金門炮戰，這次傳達的是中國當年介入戰爭時相同的決心。中方一定把挫敗佩洛西訪台的鬥爭進行到底，不懼任何升級，令美國這「紙老虎」現出原形。

胡錫進在微博發表文章指，中方宣示態度的兩個表述十分罕見，一個是「嚴陣以待」，另一個是「不會坐視不管」，中國不會隨便這樣說的，

我查了一下，1950年10月3日，周恩來緊急約見印度駐華大使，請對方轉達中國對美方的強烈警告，他說：「美國軍隊正企圖越過三八線，擴大戰爭，美國軍隊果真如此做的話，我們不能坐視不顧，我們要管。當月晚些時候。中國政府兌現警告，派出志願軍入朝參戰。」 1964年，北部灣事件發生後，中國政府鄭重發表聲明：「美國對越南民主共和國的侵犯，就是對中國的侵犯，中國人民絕不會坐視不救。」1965年4月周恩來又通過巴基斯坦總統警告美方，要求美軍不得越過北緯17度線（即南北越之間的軍事分界線），否則中國人民對越南民主共和國「絕不會坐視不救」。美國因為朝鮮戰爭的教訓，默默接受了中方警告，直到美軍撤出越南，一直沒敢在地面上越過北緯17度線。 還有1958年8月23日著名的金門炮戰，那場炮戰被廣泛解讀為中國大陸對美方企圖將台灣與大陸「劃峽而治」、推動「兩個中國」圖謀絕不會坐視不管的宣示。金門炮擊持續了長達21年。

「嚴陣以待」是一個成語，出自《資治通鑑》，很難將它翻譯成美國人一看就能懂其深層意義的英語。它不是一般意義上的準備好了，也不是厲兵秣馬，枕戈待旦的陣前準備，而是已經排兵布陣完畢，人已入位，彈已上膛，隨時等待戰鬥打響的狀態。中國外交部通過「嚴陣以待」傳遞的信息是，這個國家已經做了迎頭痛擊佩洛西訪台，挫敗其支持台獨、分裂中國陰謀的全面部署，其中軍事手段將首當其衝。中方准備好了對抗的升級，同樣也準備好了用美方難以承受的代價給華盛頓鷹派們一記在台灣問題上的沉痛教訓。

要讓美國的「紙老虎」原形畢露

胡錫進指，中美如果圍繞佩洛西訪台發生對抗，要比圍繞其他任何爭議發生衝突都對中方更為有利。因為在這件事上中國絕對佔理，在這地區的軍事資源調集能力也是美方無法相比的，美方即使把亞太能動員的常規軍事力量全調集起來也嚇不住中國，它也已無法用核威懾來補常規軍力對華威懾之不足。

這次中國一定會把挫敗佩洛西訪台的鬥爭進行到底，不懼它的任何升級，要讓受到沉重教訓的美台徹底搞清楚，這裡的紅線是它們踩不得的高壓線，否則就頂承受可能擦槍走火導致嚴重軍事衝突的風險。他相信台海將是美國最終現出「紙老虎」原形的地方，至於台灣當局，將是一隻瑟瑟發抖的「紙老鼠」。

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責任編輯：陳建錫