銀保監會：支持地方「保交樓」 嚴查中小銀行監管貪腐 

近日，中國銀保監會召開全系統2022年年中工作座談會，表示要支持地方做好「保交樓」工作，促進房地產市場平穩健康發展，推動中小銀行不良貸款處置支持政策措施落地實施。

會議指出，要穩步推進銀行業保險業改革化險工作，包括支持地方政府發行專項債補充中小銀行資本，配合防範化解地方政府隱性債務風險，堅決打擊非法金融活動等。同時，始終保持懲治金融腐敗的強大力量常在，嚴肅查處高風險中小銀行保險機構背後的監管腐敗問題。對頂風違紀的，從嚴從快查處。

爛尾樓停貸潮 中銀保監：積極做好「保交樓」金融服務

穩定房地產市場 中央政治局會議：保交樓 穩民生

會議又要求，將穩定宏觀經濟大盤放在更加突出的位置，更好發揮金融逆周期調節作用，全力落實穩住經濟一攬子政策措施。同時要加快補齊監管短板，持續強化公司治理監管，加強股東資質穿透審核和股東行為監管約束。

下半年，銀保監會將加強穩企紓困，主動做好餐飲、住宿、文旅、運輸等行業企業接續融資安排；強化小微金融服務、開展涉企亂收費專項整治、引導加大對基礎設施建設項目的金融支持力度。同時，聚焦支持新市民安居樂業、推動創新金融產品服務，並擴大出口信用保險覆蓋範圍、穩步落實金融業開放舉措。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁