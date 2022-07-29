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每日優鮮傳發不出工資「原地解散」 公司否認：業務調整

社會熱點 14:17 2022/07/29

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昨晚（28日），有傳言稱，每日優鮮直接線上通知解散並刪賬號。並發布破產通知。公司當晚回應指公司並未解散，而是對業務及組織進行調整。

據網絡流傳的一段微信聊天記錄顯示，一網民稱，他所在的每日優鮮公司周四下午開了一個20分鐘的線上會議，公司整體解散了。另一網民回應稱，6月工資不發、沒有賠償、沒有離職證明，社保也斷了。

網傳錄音顯示公司欠薪

該網民曬出的辦公軟件截圖顯示，周三（27日）晚收到了辦公區空氣治理通知，發布通知的人稱「近日，收到員工反饋空氣質素問題......本周決定增加一場空氣治理，本周四、周五，全員居家辦公」。該網民說，「今天直接線上通知解散，然後刪賬號」，並附上了一段時長15分鐘的錄音。

錄音中，一名女性負責人介紹了人力方面的信息，稱這裏面大部分人的工作截止到當日（28日）了。7 月的工資和社保是公司來承擔、繳納，8 月份開始，大家的社保公積金自理，負責人在錄音中還說：「這些也比較難講出口，但今天這個情形下，很無奈地跟大家做這個信息傳遞。」負責人表示，後續會有一個專門的郵箱，大家相關問題，都可以發郵件到這個郵箱裏，將派工作組的人員對郵箱信息逐一確認、歸攏，逐一回復。
 
對於員工詢問「這算公司對我們強制解除合同嗎？」「5、6、7 月公司緩繳的那部分（社保）會補發嗎？」「6 月份和 7 月份的工資什麼時候發放？」等問題，負責人在錄音中解釋，公司現在在調撥資金，第一優先級肯定是員工工資，員工工資的序列裏邊的話，把前三個月社保補繳上，三險的補繳是排在（比）員工工資更靠前的位置。但她無法回答員工當天是否能夠發放工資的疑問，「他們還在想辦法，但是我只能說這個可能性有，但是因為現在沒有授權我回答這個問題，我也不具備財務究竟調撥資金到什麼程度這個信息。」

網易科技引述每日優鮮工作人員稱，在實現盈利的大目標下，公司對業務及組織進行調整。次日達、智慧菜場、零售雲等業務不受影響。由於業務調整，部分員工離職，公司目前正積極尋求一切可能的方案，最大限度保障員工權益。

公司北京總部已撤離

不過，這一說法很快遭到每日優鮮員工質疑。一名認證為每日優鮮前員工的脈脈用戶表示，涉及的「是所有員工」。還有至少兩名脈脈用戶證實，內部溝通軟件飛書和 VPN 都已停用。

據時代週報，昨日18時，位於望京街9號萬科時代中心A座的每日優鮮北京總部辦公樓，大門緊鎖，大堂已空無一人。報道引述萬科內部人士透露，「位於望京街9號萬科時代中心A座的每日優鮮公司確實是撤離了，但具體其他的信息不方便透露。

據報道，每日優鮮成立於2014年11月，自2014年以來，每日優鮮經歷了12輪融資，得到了騰訊投資、浙商創投、中金資本、聯想創投、高盛資管等知名投資機構的青睞，累計融資金額超過110億元。2020年6月25日，每日優鮮搶先在美股上市成為「生鮮電商第一股」。不過之後股價就一路下跌，如今市值已跌去近99%

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責任編輯：袁瑋婧

 

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