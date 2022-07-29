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王毅會見俄外長：及時加強戰略溝通 推進中俄關係健康穩定發展

國情動向 14:45 2022/07/29

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中國國務委員兼外長王毅當地時間周四（28日）會見俄羅斯外長拉夫羅夫，中俄兩個大國及時加強戰略溝通，有助於推進中俄關係的健康穩定發展，有助於推動國際秩序朝着公正合理的方向發展。

展現中俄全面戰略協作夥伴關係的基本態勢

據新華社，王毅在塔什干出席上海合作組織外長會期間會見拉夫羅夫時說，面對當前嚴峻複雜的國際形勢，中俄作為兩個大國和聯合國安理會常任理事國，及時加強戰略溝通，有助於展現中俄全面戰略協作夥伴關係的基本態勢，有助於推進中俄關係的健康穩定發展，有助于堅持和踐行真正的多邊主義，有助於推動國際秩序朝着公正合理的方向發展。

王毅表示，今年是《上海合作組織憲章》簽署20周年，《上海合作組織成員國長期睦鄰友好合作條約》簽署15周年，具有承前啟後的重要意義。中方願同包括俄方在內的各成員國加強團結合作，使上合組織成為捍衛國際公平正義的中堅力量、維護地區和世界和平的穩定因素、推動全球疫後復甦的重要引擎。

俄中關係經受住國際風雲考驗

拉夫羅夫說，「日久見人心」，俄中關係經受住國際風雲考驗，充分展現了兩國傳統友好和戰略互信。俄方願同中方保持密切高層交往，推進各領域務實合作。雙方要持續加強多邊事務協作，支持聯合國在國際事務中的核心作用，維護基於國際法的國際秩序，支持發展中國家堅持自主獨立。

新聞稿指，雙方積極評價上合組織發展，將共同支持烏茲別克斯坦辦好上合組織外長理事會會議，共同推動會議取得積極成果，為撒馬爾罕峰會做好各項準備。雙方將探索優化上合組織運作，有序推進上合組織擴員進程。

雙方認為，上合組織匯集了糧食、能源生產和消費大國，有必要加強協調，匯聚共識，共同為應對全球糧食和能源安全挑戰發揮建設性作用。雙方同意深化「一帶一路」與歐亞經濟聯盟對接，促進地區互聯互通和共同發展。雙方還就阿富汗問題交換了看法，同意加強溝通協調，用好阿富汗鄰國外長會等涉阿多邊合作機制，助力阿實現長治久安。

王毅本月7日在印尼峇厘島二十國集團外長會期間曾與拉夫羅夫會面，並就中俄關係以及烏克蘭問題交換了意見。王毅當時說，中俄排除干擾，保持正常交往，展現出兩國關係的強大韌性和戰略定力。

中俄軍艦聯合巡航後 美日52架軍機在東海及太平洋演習

中俄外長會晤 拉夫羅夫：俄中關係不受外部干擾 發展潛力巨大

責任編輯：袁瑋婧

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國防 地緣政治 外交 拉夫羅夫 阿富汗 王毅 烏克蘭 中俄關係 一帶一路 俄羅斯

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