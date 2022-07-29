內地首個數字人民幣官方信息平台上線 解決信息不對稱等問題

據西安銀行微信公眾號消息，內地首個數字人民幣官方信息平台「數字人民幣西安通」小程序，今日（29日）上線試運行。該平台集官方信息發布、知識宣傳普及、商戶資源整合、優惠活動共享、創新特色宣介於一體，解決多方信息不對稱等問題。

西安於2020年11月25日被確定為第二批數字人民幣試點，在試點推進過程中存在試點機構與社會公眾信息不對稱、缺少官方統一訊息發布平台，制約數字人民幣交易覆蓋面擴大的問題。為此，中國人民銀行西安分行和西安市金融工作局牽頭組織有關試點機構，研發數字人民幣官方信息平台。

據了解，該平台上線試運行後，將為數字人民幣受理商戶、試點機構營銷優惠活動提供統一展示窗口，為用戶提供一站式全方位使用指南，從而有力促進社會公眾、場景商戶、試點機構等各方互動，推動交易量、交易額和覆蓋面不斷擴大。

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目前平台已入駐商戶1397個，支持用戶查看商戶地圖、打卡收藏店鋪，還可參與全民曬單、建議反饋及線上提問等體驗。

據中國人民銀行介紹，數字人民幣試點目前已拓展到15個省市的23個地區，而且深圳、蘇州、雄安新區、成都4個地方取消白名單限制，並吸收興業銀行作為新的指定運營機構。此外，上海、海南、長沙、西安、青島、大連、北京、張家口等地也有開展試點工作。

責任編輯：易燕丹

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