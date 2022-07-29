內地90後券商交易員被停職調查 竟因被老婆曬月入8萬？

內地社交平台近日瘋傳一張關於「90後券商交易員月入超8萬」的截圖，據報是交易員的妻子在網上曬出丈夫的收入。然而，內地多家券商口頭或明文規定防止炫富。財聯社報道，據中金公司透露，目前該員工正被停職調查中。

相關截圖顯示，有博主在小紅書上曬出其配偶的收入水平及兩人合照，並配上由中金公司開具的「月均收入為82500元」的收入證明。隨著事件的持續發酵，該話題一度登上微博熱搜。

▲ 男事主據報遭停職調查。

財聯社報道，結合多方信息看，該博主曬出的是中金公司的90後交易員，於2019年入職。另有消息稱該博主同樣是一名證券從業人員，或來自華創證券。

共同富裕下 券商員工炫富成行業大忌

報道指出，在共同富裕的主題下，券商員工曬薪酬越發成為行業大忌。有券商合規人士表示，目前業內並未出台明文規定對券商家人或配偶曬薪酬做出要求，但對於券商員工本人，今年來已有多家券商口頭上或明文公佈相關規則防止炫富。

今年1月，一份來自某券商固定收益融資部「行為準則」引發關注。該準則多方面禁止員工炫富，包括工作環境下不允許開豪華車（100萬以上）、戴高檔手錶（15萬以上）、使用高檔手袋（5萬以上）等。

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亦有部分券商未針對員工炫富做出明文規定，但公司高層已在多個場合中反覆強調應杜絕炫富的現象，各條線高管基本也就此對各自團隊進行口頭交代和叮囑。

另一方面，券商員工曬薪酬也刺激行業及監管部門的敏感神經。今年初，中證協向券商下發薪酬管理制度調研的通知；4月，中證協發布兩項重磅辦法指引，其中證券公司文化建設實踐評估辦法提到，公司薪酬激勵過於激進，未建立穩健薪酬制度的，文化建設將最高扣1分。

到5月，中證協發布《證券公司建立穩健薪酬制度指引》，為引導券商建立穩健的薪酬制度再定調。6月中基協發布關於《基金管理公司績效考核與薪酬管理指引》，意味著券商與公募的薪酬制度已基本落地。

責任編輯：林佩怡

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