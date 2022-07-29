佩洛西和拜登在想甚麼？ 美專家說這連串舉動太反常

美國眾議長佩洛西觸發的外交風波持續，有美國學者指，佩洛西和拜登是政治上的盟友，在此事上不但像是沒有協調，各自接下來的連串動作更是令人疑惑。

南加州大學美中學院研究員、前CNN駐北京分社社長齊邁可（Mike Chinoy）撰文指，佩洛西可能訪台的消息最初由英國《金融時報》（FT）根據6名匿名消息人士揭露，讓人關注的是，究竟誰想讓計畫曝光？由佩洛西下屬洩漏消息尋求額外宣傳？還是政府內部人士洩漏試圖破壞行程？還是單純的一個失誤？

如今消息外漏，美國政府也面臨兩難困境，如佩洛西不訪台，看起來就會像華府允許北京對台美往來設下限制，讓北京更加相信美國正在衰弱，而共和黨也能順勢抨擊拜登軟弱。如佩洛西訪台，可能會在台灣議題上引發危機，包括外界揣測的解放軍可能阻止佩洛西專機降落、宣布台灣為中國的防空識別區等。

齊邁可認為北京這些警告都是些無法實現的巨大威脅，不過在美中關係如此緊張之際，仍不能排除情勢升級到失控的危險。

另一可疑之處是，拜登與佩洛西在許多議題上都緊密合作，難以想像為何這次看來並不同步？為甚麼美國國防部顯然是在出訪行程揭露後才向佩洛西彙報潛在風險，而不是事先謹慎規劃中的一環？為甚麼佩洛西可能訪台的時間點看來像是沒有必要的挑釁，而不是有策略性的計畫？

他最後還說，有必要問佩洛西一個不舒服的問題，究竟她希望達成甚麼？他認為佩洛西支持台灣的意圖非常明顯，但行為似乎與更廣泛的美國戰略無關，例如拉攏在亞太地區盟友合作應對中國威脅，或是從俄烏戰爭中汲取教訓，鼓勵台灣增強防衛能力。這次危險的行程，象徵意義看起來大於實質。

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責任編輯：陳建錫