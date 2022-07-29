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金壯龍接任工信部黨組書記 曾為C919「國產大飛機掌門人」

國情動向 20:12 2022/07/29

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工業和信息化部黨組書記、部長肖亞慶涉嫌違紀違法，目前正在接受中央紀委國家監委審查調查。中央組織部周五（29日）宣布，肖亞慶不再擔任工信部黨組書記，由中央軍民融合辦常務副主任金壯龍接任。

現年58歲的金壯龍長期在航天系統任職，曾任中國航天科技集團公司副總經理、黨組成員，國防科工委秘書長（兼任國家航天局副局長、國防科工委新聞發言人），國防科工委副主任、黨組成員等職。

2007年，金壯龍從航天領域轉到民用航空領域，擔任大型客機項目籌備組副組長，並於次年3月調任中國商用飛機有限責任公司副董事長、總經理、黨委副書記。之後在2012年升為中國商飛公司董事長、黨委書記。

工信部部長肖亞慶涉嫌違紀違法被查

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在任期間，金壯龍參與並主導C919從立項到首飛的全過程，被外界稱為「國產大飛機掌門人」。據了解，C919是中國第一架具有自主知識產權的幹綫民用飛機。金壯龍曾表示，「舉全國之力，我們要打造一個民用飛機產業鏈，通過實施大型客機項目，來帶動中國航空工業的發展。」

至2017年，金壯龍履新中央軍民融合辦常務副主任。

官方信息顯示，金壯龍是中共第十七屆、十八屆中央候補委員，第十九屆中央委員、中共十九大代表。而中共中央和國家機關代表會議早前選出黨的二十大代表293名，金壯龍位亦列其中。

責任編輯：易燕丹

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