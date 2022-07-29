美國參議院正式批准價值2,800億美元（約2.18萬億港元）的芯片法案，該法案被視為美國與中國競爭、主導科技戰的關鍵。在北京，商务部今日（29日）回應指出，法案對美本土芯片產業提供巨額補貼，是典型的差異化產業扶持政策。部分條款限制有關企業在華正常經貿與投資活動，將會對全球半導體供應鏈造成扭曲，對國際貿易造成擾亂。

綜合美媒報道，美參議院周三（27日）以64票贊成、33票反對通過《芯片與科學法案》（Chips and Science Act），將注資美國本土半導體行業，其中527億美元用於芯片製造設施建設和擴建以及其他項目的直接補助，240億美元為稅收優惠及其他規定。

法案授權5年內撥款1,700億美元用於促進美國的科學研究，藉以更有利於與中國競爭。法案還設有重要條款，獲得上述補貼的芯片企業，未來10年內不可在中國興建或擴大先進芯片生產綫。幾乎所有最頂級芯片企業，都已表明有意爭取補貼。

▲ 美國會通過「芯片法案」 京：典型的差異化產業扶持政策

路透社指，預計該法案在眾議院也會獲得放行，最快下周交美國總統拜登簽署成法。外交部發言人趙立堅近日表示，美國如何發展自己是美國自己的事，但不應為中美正常的科技人文交流合作設置障礙，更不應該剝奪和損害中方正當的發展權益。他並指，搞限制脫鈎，只會損人害己。

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責任編輯：李冰琪