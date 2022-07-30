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佩洛西未證實是否訪台 傳美軍為暫定訪台做準備

國情動向 11:38 2022/07/30

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美國聯邦眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）仍以安全考量為由，不鬆口是否訪問台灣，僅稱她對可能即將到來的亞洲行感到「非常興奮」。儘管如此，據報美軍仍籌備台灣行的維安部署。

美國政治新聞機構Politico報道，官方仍未正式確定訪台行程，但根據3名知悉行程計畫的人士說法，美國國防部正在推動相關準備工作。

Politico先前報道，如果成行，佩洛西將搭乘美國軍機飛到台北。

美國媒體提到，佩洛西的亞洲行程包括日本、韓國、新加坡與馬來西亞，外界最關注的台灣行則列為「暫定」（tentative）。

佩洛西周五（29日）在每周例行記者會被問及此事時，依然以安全考量為由迴避。但根據多名知情人士說法，她率領的國會議員代表團成員包括眾議院外交事務委員會主席米克斯（Gregory Meeks）。

北京方面曾連續警告佩洛西勿訪台。國家主席習近平在和美國總統拜登通話時提到，在台灣問題上玩火必自焚。另外，解放軍今日（30日）將在福建平潭進行實彈射擊訓練，平潭距台灣新竹僅125公里。

距台灣僅125公里 解放軍明在福建平潭實彈射擊訓練

習拜通話後 官媒籲美在台灣問題上剎車 「再往前幾步就是懸崖」

責任編輯：尹航

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解放軍 政治 習近平 台北 美國國防部 美軍 佩洛西 拜登 外交 國防

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