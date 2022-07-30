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布林肯重申對台政策不變 反對任何單方片改變台海現狀行為

國情動向 12:11 2022/07/30

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美國國務卿布林肯（Antony Blinken）周五表示，美方政策不變，強烈反對任何片面改變現狀或破壞台海和平穩定的作為。

美、日周五在華府召開「2加2會談」美日經濟政策協商會議首次部長級會議，會後並召開聯合記者會。當被問及美中元首通話後，台灣議題是否有所進展，以及對台海緊張局勢、聯邦眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）可能訪台的看法時，布林肯表示，這是努力確保與中國維持和加深溝通管道的一部分，以負責任的管理雙方存在的分歧，並在利益一致之處共同努力。

他表示，拜登與習近平的會談有三大部分，一是雙方可合作之處，包括氣候變遷、健康安全與反毒；一是就俄羅斯入侵烏克蘭問題交換意見。另一個則是台灣，拜登強調美方政策不變，美方強烈反對任何旨在片面改變現狀或破壞台海和平穩定的作為。

布林肯指出，美中在台灣議題上存在分歧，但「過去40多年裡，我們處理了這些分歧，並以維護和平與穩定、讓台灣人民繁榮發展的方式做到了這一點」，作為共同責任的一部分，持續以不會造成衝突的明智方式管控這一點十分重要。美中在此議題上保持開放的溝通管道，特別是在兩國元首之間至關重要。

佩洛西未證實是否訪台 傳美軍為暫定訪台做準備

內媒解讀中美元首通話 這些細節值得注意

責任編輯：尹航

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