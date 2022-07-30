一日內三名河南金融監管官員被查

近日河南村鎮銀行爆雷及爛尾樓問題引發社會關注後，昨日（29日）一日之內，三名河南金融監管系統幹部被查。

據內媒報道，7月29日下午，河南省紀委監委網站發布三則通報。中國銀保監會河南監管局非銀二處處長、一級調研員郭琴，中國人民銀行鄭州中心支行金融穩定處處長趙德旺，中國銀保監會開封監管分局黨委書記、局長夏軍，3人涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。據了解，3人均長期在河南金融系統工作。

河南多地加快處置爛尾樓 鞏義市：問題樓盤實現全部化解

值得注意的是，近期河南金融系統頻現幹部被查。在此之前，已有河南銀保監局一級巡視員李煥亭和河南銀保監局城市商業銀行監管處一級調研員亢志剛被查。

中國銀保監會開封監管分局黨委書記、局長夏軍涉嫌嚴重違紀違法，經中央紀委國家監委駐中國銀保監會紀檢監察組和河南省監察委員會批準，目前正接受中國銀保監會河南監管局紀委紀律審查和鶴壁市監察委員會監察調查。

中國銀保監會河南監管局非銀二處處長、一級調研員郭琴涉嫌嚴重違紀違法，經中央紀委國家監委駐中國銀保監會紀檢監察組和河南省監察委員會批準，目前正接受中國銀保監會河南監管局紀委紀律審查和駐馬店市監察委員會監察調查。

河南銀保監局一級巡視員受查 曾負責村鎮銀行監管

人行回應河南村鎮銀行事件 強調中國金融風險總體可控

中國人民銀行鄭州中心支行金融穩定處處長趙德旺涉嫌嚴重違紀違法，經中央紀委國家監委駐中國人民銀行紀檢監察組和河南省監察委員會批準，目前正接受中國人民銀行鄭州中心支行紀委紀律審查和鄭州市監察委員會監察調查。

據澎湃新聞報道，趙德旺所在的金融穩定處，一般是牽頭負責與當地金融監管機構及有關部門的金融監管協調；監測、評估當地金融系統風險，研究實施防範和化解系統性金融風險的政策措施等。

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道