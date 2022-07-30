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胡錫進：如軍機和佩洛西專機闖入台灣12海里上空 解放軍有權擊落

國情動向 16:41 2022/07/30

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美國聯邦眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）是否訪台仍未知。大陸官媒《環球時報》前總編胡錫進發文稱，如果美軍戰機對佩洛西座機實施護航，那佩洛西訪台的性質就有了新升級。他認為，如果美國軍機和佩洛西飛機闖入台灣12海里上空，解放軍戰機有權向美國飛機發射導彈，擊落美軍戰機和佩洛西乘坐的專機。

如果美軍機護航 佩洛西訪台性質升級

胡錫進昨晚（29日）發文稱，佩洛西是否訪台仍待定，其中有兩種可能，一是她在中方巨大壓力下退縮了，二是她對台灣進行短時間突訪。胡錫進認為，接下來要採取堅決措施，對付她可能採取的突訪。

他列出三種可能性，其一是軍方給佩洛西安排行政專機。這種情況下，他依然主張解放軍派出戰機「伴飛」進入台灣島上空，實施大陸軍機對台灣島里程碑式的穿越。

第二種可能是美軍戰機按照透風的說法對佩洛西座機實施護航，那麽佩洛西訪台的性質就有了新的升級。它將構成美方用軍事手段強行將美國政治元素投送進台灣島，那是對中國主權的軍事對抗行動，是公開的侵略行徑。

佩洛西和拜登在想甚麼？ 美專家說這連串舉動太反常

習拜通話後 官媒籲美在台灣問題上剎車 「再往前幾步就是懸崖」

胡錫進認為，這種情況下，解放軍有權採取最強硬手段強制驅離佩洛西座機和美軍戰機，包括發射各種警告彈，做阻礙性飛行動作等等。如果美國軍機和佩洛西飛機闖入台灣12海里上空，解放軍戰機有權向美國飛機發射導彈，擊落美軍戰機和佩洛西乘坐的專機。美方必須面對可能發生空中擦槍走火、佩洛西機毀人亡的風險，所有後果要由美方承擔。

佩洛西未證實是否訪台 傳美軍為暫定訪台做準備

第三種可能是佩洛西乘民用客機訪台。胡錫進說，應告知各航空公司，如果中方確認哪架民用客機上載有佩洛西和隨行人員，將對該飛機實施阻攔。因此各航空公司應該拒絕佩洛西登機，否則它們須承擔由此引發的各種風險和後果。

如果佩洛西最終還是進入了台灣島，胡錫進認為，應該派解放軍戰機飛到台北上空去示威，用這種高強度的主權宣示行動抵消佩洛西竄訪所產生的破壞性影響。這個歷史性先例與解放軍戰機「伴隨」佩洛西飛機進入台灣島的意義是一樣的。總之，我們絕不能讓佩洛西的訪台如願順利進行，其訪問所導致的中方系列反制行動一定要發生，而且一定要戳到美台的痛處。 

責任編輯：尹航

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