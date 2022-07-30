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針對部分地區不承認外地檢測結果 官方要求核酸證明全國互認

社會熱點 18:04 2022/07/30

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核酸檢測證明是內地出行必備之物，但部分地區不承認本地機構以外的檢測結果，為跨省出行的民眾帶來麻煩。國務院聯防聯控機制29日發布「關於進一步推動新冠病毒核酸檢測結果全國互認」的通知，要求各地落實核酸檢測結果全國互認，降低民眾移動的困難。

通知提到，核酸檢測為保障人民安全有序外出和復工達產發揮了重要作用。然而目前仍有部分地方不承認其他地區的核酸檢測結果，並要求在當地重複檢測等問題。

通知提到，各地區各有關部門要站在疫情防控「全國一盤棋」的高度，將核酸檢測結果全國互認作為高效統籌疫情防控和經濟社會發展、切實維護正常生產生活秩序的「關鍵小事」抓緊抓實。

通知要求，高度重視核酸檢測結果全國互認的重要性，不同渠道顯示的核酸檢測結果具有同等效力，包含國家政務服務平台、各省份健康碼、核酸檢測機構網站或APP查詢到的核酸檢測結果，以及檢測機構開立紙本核酸檢測報告，凡在當地防控政策有效時間內的（以出具報告時間為準）具同等效力，各地在查驗時都應予以認可。

通知並稱，嚴禁以本地健康碼未能查詢、未在本地進行核酸檢測等理由拒絕民眾通行、進入公共場所、乘坐公共交通工具，不得要求重複進行核酸檢測。

「親，核酸700一次」 內地上門檢測疑變賣淫暗號

江蘇新生報道需家中老人疫苗證明？學校：已改為提供同住親屬核酸

責任編輯：尹航

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