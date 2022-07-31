【中美角力】官方公布佩洛西出訪亞洲行程 不包括台灣

美國聯邦眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）展開亞洲的訪問。根據官方公布的行程，此行包括新加坡、馬來西亞、南韓和日本，但未提台灣。此前，中國大陸作出一連串警告，指如果佩洛西訪台，中方將採取堅決反制。

美國眾議院議長辦公室網站7月31日公布佩洛西亞洲之行行程，出訪地包括新加坡、馬來西亞、南韓和日本。聲明全文未提及台灣地區。

聲明指出：「今天，我們的國會代表團前往印太地區，重申美國對該地區盟友和朋友的堅定及不可動搖的承諾。在新加坡、馬來西亞、韓國和日本，我們的代表團將舉行高級別會議，討論我們如何進一步推進共同利益和價值觀。」

新加坡美國商會在網站公布，佩洛西將於星期一下午，出席商會的活動，並擔任專題講者。日本傳媒亦預料，佩洛西會在星期三或之前到訪當地，聽取臨時國會悼念前首相安倍晉三的演說。

在佩洛西行程未公布前，外界關注她是否會到訪台灣。在北京，外交部警告，若佩洛西訪台，美國必會遭到堅決反制。

另外，近日，解放軍在南海、東海、黃海等多個海域密集開展實戰演練，全面提升艦艇編隊遠海作戰能力。在今日召開的2022年空軍航空開放活動暨長春航空展新聞發布會上，空軍發言人申進科介紹，空軍多型戰機繞飛祖國寶島，錘煉提升維護國家主權和領土完整的能力。空軍有堅定的意志、充分的信心、足夠的能力，捍衛國家主權和領土完整。

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責任編輯：尹航

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