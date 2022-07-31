內地7月官方製造業PMI錄49重回收縮區間 需求不足是主因

內地7月官方製造業採購經理指數（PMI）錄49，降至臨界點以下。國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河稱，總體上看，內地經濟景氣水平有所回落。市場需求不足是當前製造業企業面臨的主要困難，製造業發展恢復基礎尚需穩固。

製造業PMI生產指數和新訂單指數均下降

7月份，受傳統生產淡季、市場需求釋放不足、高耗能行業景氣度走低等因素影響，製造業PMI降至49，比上月下降1.2個百分點，位於臨界點以下，製造業景氣水平有所回落。

7月份製造業供需在6月份快速釋放後有所回落，生產指數和新訂單指數分別為49.8和48.5，比上月下降3和1.9個百分點，均位於收縮區間。趙慶河表示，調查結果顯示，反映市場需求不足的企業佔比連續4個月上升，本月超過五成，市場需求不足是當前製造業企業面臨的主要困難，製造業發展恢復基礎尚需穩固。

據內媒報道，光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，從歷史經驗看，7月製造業PMI指數多數時間是回落的。

東方金誠首席宏觀分析師王青表示，7月繼續呈現「供強需弱」特征，生產指數下行幅度偏大，遠超季節性，主要是疫情散發衝擊所致；新訂單指數較低，除疫情短期影響外，背後主要是當前消費和投資需求偏弱，前者主要與居民消費能力和信心有待進一步提振有關，後者則表明房地產下滑對投資的影響依然明顯。

王青表示，後期政策發力的重點將更為聚焦需求端。從汽車購置稅減稅調整對車市產生強刺激效應來看，政策面加大促消費力度的空間很大；而7月政治局會議正在部署從財政和貨幣政策兩個方向入手，繼續推動基建投資提速，對衝地產投資下滑對整體投資需求的衝擊。

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從企業規模看，大、中型企業PMI分別為49.8和48.5，比上月下降0.4和2.8個百分點，降至臨界點以下；小型企業PMI為47.9，比上月下降0.7個百分點，仍低於臨界點。

王青表示，小型企業景氣度依然最低，且處於較深收縮區間，仍需政策扶持。除了減稅降費之外，當前小型企業更需要通過政策面提振總需求而增加訂單。不過，7月小型企業PMI降幅較為溫和，表明當前上游原材料價格下跌對小型企業的成本壓力有所減輕。

7月份，非製造業商務活動指數為53.8，低於上月0.9個百分點，非製造業連續兩個月恢復性增長。綜合PMI產出指數為52.5，低於上月1.6個百分點，表明內地企業生產經營活動總體繼續擴張，但步伐有所放緩。構成綜合PMI產出指數的製造業生產指數和非製造業商務活動指數分別為49.8和53.8。

責任編輯：尹航

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