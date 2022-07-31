  • 32°C
香港時間 : 2022731日 (日) 19:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

多型戰機繞飛台灣 空軍發言人：捍衛祖國大好河山是神聖使命

國情動向 19:04 2022/07/31

分享：

分享：

美國眾議長佩洛西擬訪台一事加劇中美關係緊張，此際，解放軍中國空軍發言人申進科大校表示，「空軍多型戰機繞飛祖國寶島」，並強調捍衛國家主權和領土完整的堅定意志。

據央視軍事，今日（31日）上午，申進科在空軍航空開放活動新聞發佈會上表示，捍衛祖國的大好河山，是人民空軍的神聖使命。空軍多型戰機繞飛祖國寶島，錘鍊提升維護國家主權和領土完整的能力。空軍有堅定的意志、充分的信心、足夠的能力，捍衛國家主權和領土完整。

另據環球網等報道，申進科也在新聞發佈會上說，中國新一代空中加油機運油-20投入練兵備戰。

他說：「空軍運油-20和殲-16飛機，近日開展了海上方向空中加油訓練，提高了實戰化訓練水平。空軍按照「空天一體、攻防兼備」戰略目標，高新武器裝備成體系發展，一系列新型戰機投入新時代練兵備戰。

申進科強調，運油-20飛機是中國新一代空中加油裝備，可有效增強航空兵遠程機動能力，並可擔負與運-20飛機相同的空中投送任務。

胡錫進：如軍機和佩洛西專機闖入台灣12海里上空 解放軍有權擊落

胡錫進：中國說過3次「不會坐視不管」 在韓戰、越戰和金門炮戰時候

【中美角力】官方公布佩洛西出訪亞洲行程 不包括台灣

責任編輯：袁瑋婧

開啟hket App，閱讀全文
兩岸關係 國防 人權 一國兩制 地緣政治 外交 科技戰 戰機 軍事 佩洛西

下一篇文章

【中美角力】官方公布佩洛西出訪亞洲行程 不包括台灣
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

佩洛西和拜登在想甚麼？ 美專家說這連串舉動太反常
佩洛西和拜登在想甚麼？ 美專家說這連串舉動太反常
胡錫進：如軍機和佩洛西專機闖入台灣12海里上空 解放軍有權擊落
胡錫進：如軍機和佩洛西專機闖入台灣12海里上空 解放軍有權擊落
胡錫進：中國說過3次「不會坐視不管」 在韓戰、越戰和金門炮戰時候
胡錫進：中國說過3次「不會坐視不管」 在韓戰、越戰和金門炮戰時候
【中美角力】官方公布佩洛西出訪亞洲行程 不包括台灣
【中美角力】官方公布佩洛西出訪亞洲行程 不包括台灣
佩洛西未證實是否訪台 傳美軍為暫定訪台做準備
佩洛西未證實是否訪台 傳美軍為暫定訪台做準備
佩洛西若訪台必過東海？內媒：有條路線中方較難攔截
佩洛西若訪台必過東海？內媒：有條路線中方較難攔截
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款