多型戰機繞飛台灣 空軍發言人：捍衛祖國大好河山是神聖使命

美國眾議長佩洛西擬訪台一事加劇中美關係緊張，此際，解放軍中國空軍發言人申進科大校表示，「空軍多型戰機繞飛祖國寶島」，並強調捍衛國家主權和領土完整的堅定意志。

據央視軍事，今日（31日）上午，申進科在空軍航空開放活動新聞發佈會上表示，捍衛祖國的大好河山，是人民空軍的神聖使命。空軍多型戰機繞飛祖國寶島，錘鍊提升維護國家主權和領土完整的能力。空軍有堅定的意志、充分的信心、足夠的能力，捍衛國家主權和領土完整。

另據環球網等報道，申進科也在新聞發佈會上說，中國新一代空中加油機運油-20投入練兵備戰。

他說：「空軍運油-20和殲-16飛機，近日開展了海上方向空中加油訓練，提高了實戰化訓練水平。空軍按照「空天一體、攻防兼備」戰略目標，高新武器裝備成體系發展，一系列新型戰機投入新時代練兵備戰。

申進科強調，運油-20飛機是中國新一代空中加油裝備，可有效增強航空兵遠程機動能力，並可擔負與運-20飛機相同的空中投送任務。

胡錫進：如軍機和佩洛西專機闖入台灣12海里上空 解放軍有權擊落

胡錫進：中國說過3次「不會坐視不管」 在韓戰、越戰和金門炮戰時候

【中美角力】官方公布佩洛西出訪亞洲行程 不包括台灣

責任編輯：袁瑋婧