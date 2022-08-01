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國防部舉行招待會慶祝解放軍建軍95周年 習近平出席

國情動向 14:00 2022/08/01

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8月1日是中國人民解放軍建軍紀念日。在「八一建軍節」前夕，國防部昨（7月31日）在人民大會堂舉行盛大招待會，慶祝建軍95周年，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平和李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正、王岐山等黨和國家領導人出席。

中央軍委委員、國務委員兼國防部長魏鳳和致辭時指出，新時代新征程上，全軍必須以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹習近平強軍思想，堅持走中國特色強軍之路，加快國防和軍隊現代化，努力建設同中國國際地位相稱、同國家安全和發展利益相適應的鞏固國防和強大人民軍隊，為實現中華民族偉大復興提供戰略支撐。

《求是》刊習5年前講話 絕不允許任何人把中國領土分裂出去

另外，1日出版的第15期《求是》雜誌，發表習近平5年前的講話，當中提到，「我們決不搞侵略擴張，但我們有戰勝一切侵略的信心。我們絕不允許任何人、任何組織、任何政黨、在任何時候、以任何形式、把任何一塊中國領土從中國分裂出去，誰都不要指望我們會吞下損害我國主權、安全、發展利益的苦果」。

在2017年8月1日慶祝中國人民解放軍建軍90周年大會上，習近平在講話中指，歷史告訴我們，黨指揮槍是保持人民軍隊本質和宗旨的根本保障，這是我們黨在血與火的鬥爭中得出的顛撲不破的真理。有了中國共產黨，有了中國共產黨的堅強領導，人民軍隊前進就有方向、有力量。前進道路上，人民軍隊必須牢牢堅持黨對軍隊的絕對領導，把這一條當作人民軍隊永遠不能變的軍魂、永遠不能丟的命根子，任何時候任何情況下都以黨的旗幟為旗幟、以黨的方向為方向、以黨的意志為意志。

必須毫不動搖堅持黨對軍隊的絕對領導

他強調，推進強軍事業，必須毫不動搖堅持黨對軍隊的絕對領導，確保人民軍隊永遠跟黨走。必須堅持和發展黨的軍事指導理論，不斷開拓馬克思主義軍事理論和當代中國軍事實踐發展新境界;必須始終聚焦備戰打仗，鍛造召之即來、來之能戰、戰之必勝的精兵勁旅。

必須堅持政治建軍、改革強軍、科技興軍、依法治軍，全面提高國防和軍隊現代化水平;必須深入推進軍民融合發展，構建軍民一體化的國家戰略體系和能力;必須堅持全心全意為人民服務的根本宗旨，始終做人民信賴、人民擁護、人民熱愛的子弟兵。

文章指出，中國始終是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者，中國軍隊始終是維護世界和平的堅定力量。中國軍隊將一如既往開展國際軍事交流合作，共同應對全球性安全挑戰，積極履行同中國國際地位相稱的責任和義務，為推動構建人類命運共同體積極貢獻力量。

多型戰機繞飛台灣 空軍發言人：捍衛祖國大好河山是神聖使命

中美元首通話逾2小時 習警告在台灣問題上玩火必自焚（更新版）

責任編輯：袁瑋婧

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